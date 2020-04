Remco Evenepoel: “Digital Swiss 5 is meer dan welkom in deze tijd” dinsdag 21 april 2020 om 15:00

Morgen staat de openingsrit van de Digital Swiss 5 op het programma. Negentien ploegen rijden de eerste van vijf etappes van de virtuele ronde van Zwitserland. Onder de deelnemers is Remco Evenepoel, die uitkijkt naar het evenement.

Negentien ploegen mogen per etappe een selectie van drie renners opstellen. Woensdag komen namens Deceuninck-Quick-Step Evenepoel, Dries Devenyns en Pieter Serry in actie. Evenepoel kijkt uit naar de digitale koers. “We weten niet helemaal wat we kunnen verwachten, maar ik weet zeker dat het een spannende wedstrijd gaat worden. Dat is meer dan welkom in deze rustige en vreemde tijden waarin het wielrennen op de weg is afgelast”, aldus de 20-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step, die eerder al deelnam aan de digitale Ronde van Vlaanderen.

Challenge op de Muur

Ondertussen is de jongeling ook bezig aan een reeks challenges waarin hij het zorgpersoneel een hart onder de riem wil steken. Na een tocht van 300 kilometer afgelopen zondag, is aanstaande vrijdag de Muur van Geraardsbergen het decor van een nieuwe uitdaging. HLN meldt dat hij gaat proberen om de fameuze helling meerdere malen op te rijden, al houdt hij het precieze aantal nog geheim. Ploeggenoot Iljo Keisse zal hem ondersteunen. “Als je vijf keer meeklimt, krijg je een mattentaartje (lekkernij uit Geraardsbergen, red.)”, beloofde Evenepoel. “Awel, voor een mattentaartje rij ik wel vijf keer mee die Muur op”, beloofde Keisse.