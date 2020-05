Remco Evenepoel denkt aan Giro: “Begin mij te vervelen”

Vandaag zou Remco Evenepoel de tweede tijdrit van de Giro d’Italia hebben gereden, maar zoals bekend heeft het coronavirus roet in het eten gegooid. Het toptalent van Deceuninck-Quick-Step laat op social media weten dat hij er maar aan bleef denken.

“Oke, ik ga mij echt vervelen nu”, schrijft Evenepoel op Twitter. “Vandaag zou de tweede individuele tijdrit van de Giro zijn. Ik heb geprobeerd om er niet aan te denken, maar ik kon dat niet voorkomen. Verdomme.”

Okey, I’m getting bored now 🙄!

Today should have been the 2nd ITT in the GIRO, I tried not to think about it, but I couldn’t avoid it.

Damnit

— Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) May 22, 2020