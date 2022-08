Remco Evenepoel blikt vooruit: “Tactiek gebruiken van Vingegaard in de Tour”

Rodetruidrager Remco Evenepoel is klaar voor de zware bergritten in de Vuelta a España. De Belgische renner van Quick-Step-Alpha Vinyl verwacht zaterdag een aantrekkelijke etappe. “Ik moet zelf niet per se aanvallen, mijn leiderstrui is prioriteit.”

De achtste etappe van de Ronde van Spanje is in totaal 153,4 kilometer lang. “Een vrij korte etappe”, ziet ook Evenepoel. Niet lang, maar wel zwaar. In totaal staan er bijna 4000 hoogtemeters op het menu. “Maar eigenlijk is het minder moeilijk dan de rit van donderdag, al is de slotklim wel lastig”, vertelde hij aan Sporza.

De rit kan twee kanten uit, klassementsrenners of vluchters. “Er zal een stevig gevecht volgen om in de vlucht te geraken. Ik hoop zelf geen tijd te verliezen dit weekend. Maar als er kansen zijn, zal ik die grijpen”, herhaalde de Aerokogel van Schepdaal. “Ik denk dat het een aantrekkelijke rit zal worden voor de fans.”

Vingegaard in de Tour

Evenepoel heeft ook gekeken naar de Tour de France, zo blijkt. “Ik moet niet per se aanvallen, mijn leiderstrui verdedigen is prioriteit, zoals Vingegaard dat deed in de Tour. Alleen wanneer hij zich beter voelde dan de rest, viel hij aan. Misschien moet ik me spiegelen aan die tactiek ,maar je moet natuurlijk de benen hebben.”