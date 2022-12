Remco Evenepoel blijft maar zegevieren: wereldkampioen wint de Vlaamse Reus

Remco Evenepoel blijft maar prijzen winnen. Deze week werd bekend dat de jonge Belg de Vélo d’Or had gewonnen en eerder won hij onder meer de Flandrien van het Jaar en de Kristallen Fiets. Evenepoel heeft nu de Vlaamse Reus gewonnen, een prijs voor de beste Vlaamse atleet. Hij volgt marathonloper Bashir Abdi op.

In de uitslag haalde Evenpoel het voor Wout van Aert en Lotte Kopecky. Van Aert won de prijs al eens in 2020. “Het wil zeggen dat ik iedereen blij heb kunnen maken dit jaar”, vertelde Evenepoel na afloop aan Sporza. “Laten we hopen dat er nog een paar volgen. Ik laat het allemaal op mij afkomen. Ik geniet evenveel van elke prijs.”

De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl kreeg natuurlijk ook een aantal vragen over het seizoen in 2023. “Momenteel ben ik rustig aan het opbouwen naar volgend jaar toe. Het is bijzonder om elke dag mijn regenboogtrui te mogen aantrekken, dat is een motivatie om te gaan trainen.” Het wonderjaar 2022 herhalen zal een moeilijk worden, gaf Evenepoel zelf aan. “Als een van die drie grote overwinningen van dit jaar in elk seizoen zit, zal ik al heel tevreden zijn.”

Ook Iljo Keisse valt in de prijzen

Tot slot was er tijdens de uitreiking van de Vlaamse Reus ook nog een prijs voor Iljo Keisse, die de lifttime achievement award in handen kreeg. De oud-ploeggenoot van Evenepoel zette vorige maand een punt achter zijn carrière.

Fourth award of the off-season for @EvenepoelRemco, who receives the Vlaamse Reus – Best Flemish Sportsperson of the Year 🫶 pic.twitter.com/KtZZkUGk8m — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) December 2, 2022