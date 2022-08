Remco Evenepoel blij met tijdwinst: “Ik had de benen om volle bak te gaan”

Remco Evenepoel kan met een goed gevoel de tweede rustdag van de Vuelta a España ingaan. In de rit naar Les Praeres pakte de Belg van Quick-Step Alpha Vinyl opnieuw tijd op de concurrentie en gaat dinsdag de individuele tijdrit in met een voorsprong van 1:12 minuut op Enric Mas. Primož Roglič volgt ondertussen op bijna twee minuten.

“Dit was wel het plan”, vertelde Evenepoel na afloop van de negende rit in gesprek met Eurosport. “We wilden de kopgroep voor de zege laten rijden, want het is altijd beter dat de bonificaties weg zijn. Het was perfect dat de vluchters de ritzege pakten. Het was aan mij om tijd te pakken. Ik had de benen om volle bak te gaan en ik ben heel blij met wat we als ploeg hebben laten zien.”

Dat met het oog op de tijdrit vooral naar het tijdsverschil met Roglič wordt gekeken, vindt de Belg niet terecht. “Mijn voorsprong is belangrijk op iederéén, ongeacht de renner of de naam. De Vuelta is nog lang niet voorbij en we moeten steeds gefocust en voorzichtig zijn. Deze situatie is wel veel beter dan wanneer ik achter zou staan. A big thumps up voor de ploeg, die het geweldig deed.”

Na de rustdag op maandag, gaat de Vuelta dinsdag dus verder met de 30,9 kilometer lange tijdrit tussen Elche en Alicante. “Ik wil proberen te genieten van de tijdrit in mijn rode trui”, zei hij verder. “Om die te rijden in de rode trui, is een droom die uitkomt. Ik ken het parcours en weet wat ik kan verwachten. Mijn familie is er ook dinsdag; ik ga alles geven.”