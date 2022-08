Remco Evenepoel: “Als er de komende dagen een kans komt, laat ik die niet gaan”

Video

Remco Evenepoel kwam in de zevende rit van de Vuelta a España in het peloton over de finish en hield de rode leiderstrui. De Belg van Quick-Step Alpha Vinyl was tevreden met het koersverloop op weg naar Cistierna, vertelde hij na afloop van de rit.

“Het was voor ons het perfecte scenario dat twee ploegen de koers wilden controleren”, vertelde Evenepoel in het flashinterview en aan onder meer WielerFlits. “Zelf hoefden we niets te doen, dus probeerde iedereen wat te herstellen van de rit van gisteren. Uiteindelijk heeft iedereen het goed gedaan. We waren in control en relaxed.”

Uiteindelijk bleef een kopgroep van vijf vooruit en greep een ploeg als Trek-Segafredo naast de zege. “Natuurlijk is het jammer voor de ploegen die hard hebben gewerkt in het peloton jammer dat ze de kopgroep niet hadden teruggepakt, maar er reed een erg sterke groep vooruit en ze konden wegblijven. Voor ons was het een goede dag.”

“Of ik wil profiteren van mijn vorm in de komende bergritten en wil proberen mijn voorsprong uit te breiden? We zullen zien. Ik heb nu een mooie voorsprong, dus ik ben ook al blij als ik die kan vasthouden. Als er een kans komt, zal ik die echter niet laten schieten. Het is een drieweekse ronde. Om de tijdrit in te gaan met een voorsprong, is beter dan met een achterstand.”