Rein Taaramäe verkozen als wielrenner van het jaar in Estland

Rein Taaramäe is in Estland verkozen tot wielrenner van het jaar. De 34-jarige coureur van Intermarché-Wanty-Gobert kreeg die prijs afgelopen weekend uitgereikt, maakt de Belgische ploeg bekend.

Taaramäe wist in 2021 voor de tweede keer in zijn carrière een etappe in de Vuelta a España te winnen. Hij was de beste in de derde etappe naar Picón Blanco en greep bovendien de rode leiderstrui in de Spaanse ronde. Taaramäe raakte dat tricot twee dagen later alweer kwijt.

Daarnaast won de ervaren Est, die van 2018 tot en met 2020 uitkwam voor Total Direct Energie, het nationaal kampioenschap tijdrijden en eindigde hij als derde in het eindklassement van de Ronde van Tsjechië.

