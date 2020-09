Rein Taaramäe: “Mijn keuze voor Circus-Wanty Gobert was evident” maandag 7 september 2020 om 12:15

Dat Rein Taaramäe Circus-Wanty Gobert ging versterken, was al enige tijd bekend. Maar vandaag heeft de Belgische ploeg de komst van de Est ook officieel bekrachtigd. Hij tekende een tweejarig contact. “Ik ben al 33 jaar oud, maar ik ben gemotiveerd als nooit tevoren.”

“Ik heb drie seizoenen in de WorldTour gereden, bij Astana en bij Katusha. Maar toch beleefde ik mijn beste jaren in ProContinentale teams, omdat het programma me beter ligt”, stelt Taaramäe vast. “Ik ken de Franse, Russische en Kazachse teams goed, maar ik maakte nog nooit deel uit van een Belgisch team. Ik kan niet wachten om de magische omgeving met een echte fietscultuur te ontdekken, tussen de klassiekers en de grote kampioenen.”

Volgens de Est was zijn keuze snel gemaakt en ook evident. “Het ploegprogramma is ideaal voor mij, door de combinatie van WorldTour-wedstrijden en heuvelachtige koersen in de Europe Tour. Ik ben al 33 jaar oud, maar ik ben gemotiveerd als nooit tevoren. Ik zal me ook in een groep met jonge klimmers bevinden, met wie ik mijn ervaring wil delen. Ik ben eveneens klaar om Odd Eiking en Simone Petilli een handje toe te steken als de weg omhoog gaat.”

‘Belangrijke versterking’

Teammanager Jean-François Bourlart noemt Taaramäe een belangrijke versterking voor de kern met klimmers. “Op de leeftijd van 33 jaar zal hij zijn ervaring aan de hele kern van jongeren, zoals Alexander Evans, Jérémy Bellicaud en Théo Delacroix kunnen doorgeven. Maar naast zijn rol als kapitein beschikt Rein nog over de mogelijkheden om in bergachtige wedstrijden mooie resultaten neer te zetten. Hij wordt dus een nieuwe troef in ons team.”