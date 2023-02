Red Bull opent vanaf vandaag zoektocht naar nieuwe Wout van Aert

Red Bull start vanaf vandaag met WorldTour-formatie BORA-hansgrohe een wereldwijd scoutingprogramma om nieuw wielertalent te vinden. De ‘Red Bull Junior Brothers’ is gericht op het vinden van de volgende generatie professionele wegrenners. Na afloop van het programma krijgen twee jonge renners een contract bij BORA-hansgrohe’s U19 mannenteam, Auto Eder, en een Red Bull athlete partnership deal.

Red Bull is de laatste jaren actief in het profwielrennen door diverse renners te sponsoren. Zo zijn Wout van Aert, Thomas Pidcock, Anton Palzer en onder anderen Blanka Vas ambassadeurs voor de energiedrank.

Het merk roept nu deelnemers op, die van 1 februari tot 31 mei 2023 via Strava of Zwift kunnen strijden voor hun kans om Red Bull Junior Brother te worden. Deelnemers aan het programma moeten jonger zijn dan 19 jaar en geboren zijn tussen 2006 en 2007. Het programma werd begin januari al aangekondigd.

Prestatiekamp

In eerste instantie moeten de deelnemers ritten inloggen op Zwift of Strava. De best presterende renners worden vervolgens uitgenodigd om zich aan te melden voor een plek in het prestatiekamp in augustus, waar plek is voor 15 renners. Hieruit worden twee kandidaten geselecteerd om in september deel uit te maken van de opleidingsploeg van BORA-hansgrohe.

“Dit is de eerste keer dat Red Bull wereldwijd betrokken is bij een project in het wegwielrennen en ik ben er trots op dat ze dit samen met BORA-hansgrohe doen”, geeft teammanager Ralph Denk aan. “Daarnaast is het programma zelf ook een mijlpaal voor ons op het gebied van scouting. Via de Red Bull Junior Brothers kunnen we wereldwijd naar talent zoeken en zelfs diegenen bereiken die anders misschien helemaal niet aan wedstrijden zouden deelnemen.”