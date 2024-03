dinsdag 5 maart 2024 om 12:43

Red Bull en BORA-hansgrohe blijven speuren naar wielertalent via scoutingsprogramma

Red Bull Junior Brothers, het wereldwijde scoutingsprogramma dat Red Bull en BORA-hansgrohe vorig jaar lanceerden, gaat door in 2024. Ook komend seizoen zoeken de twee partijen weer naar wielertalenten, die een plekje kunnen verdienen bij hun eigen juniorenploeg: Grenke-Auto Eder.

Red Bull Junior Brothers nodigt jonge, ambitieuze renners uit om mee te doen aan de 2024-editie van het programma. De inschrijving (via redbull.com/juniorbrothers) staat open voor renners die geboren zijn in 2007 of 2008. Zij kunnen tussen 1 maart en 30 april ritjes op Zwift opslaan en de gegevens hiervan vervolgens indienen.

Degenen die het best presteren op Zwift, zullen uitgenodigd worden voor een kamp in juni. Daar zullen de geselecteerde renners ‘intensief getest’ worden. Uiteindelijk zullen twee van hen een plekje krijgen bij Grenke-Auto Eder en een Red Bull-atletencontract ontvangen. Dankzij de vorige editie van het scoutingsprogramma kregen de Ier Patrick Casey en de Duitser Anatol Friedl een contract bij de opleidingsploeg.

“Het ontwikkelen van wielertalenten is altijd van groot belang geweest voor BORA-hansgrohe”, zegt Ralph Denk, oprichter en teammanager van BORA-hansgrohe. “Vorig jaar zijn we een innovatief pad ingeslagen met het Red Bull Junior Brothers-programma om de beste wielertalenten wereldwijd te vinden. Door met een groot net te vissen, zorgen we ervoor dat elke ambitieuze junior, ongeacht woonplaats, zijn capaciteiten kan tonen. Het was een logische stap om het programma na het succesvolle begin in 2023 opnieuw te lanceren. Ik kijk uit naar de uitkomst.”