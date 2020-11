Recordpoging Alex Dowsett uitgesteld door coronabesmetting

Alex Dowsett heeft zijn aanval op het werelduurrecord noodgedwongen uitgesteld. Bij de Britse renner van Israel Start-Up Nation is namelijk het coronavirus vastgesteld.

Het is de internationale wielerunie UCI die het nieuws bekendmaakte over de recordpoging, die had moeten plaatsvinden op zaterdag 12 december. “Ik ben erg teleurgesteld dat de poging niet kan doorgaan zoals gepland, maar mijn gezondheid gaat boven alles”, laat Dowsett weten via de bond. “Ik kijk er erg naar uit om het record in 2021 met dezelfde intenties aan te vallen. We willen zo snel mogelijk een datum voor 2021 bekendmaken.”

De Britse tijdritspecialist maakte eerder deze maand bekend dat hij wederom het uurrecordrecord ging aanvallen. In 2015 had hij namelijk het record al korte tijd in handen, voordat Bradley Wiggins hem 36 dagen later onttroonde. “In 2015 had ik na afloop het gevoel dat ik nog meer in de tank had”, zei hij eerder. “Ik wil zien waartoe ik in staat ben. Maar ik besef dat de lat deze keer extreem hoog ligt.”

Het werelduurrecord is momenteel van van Victor Campenaerts, die vorig jaar in Mexico tot 55,089 kilometer kwam.

Really disappointed to have to postpone the hour record attempt. Shortly after we announced the attempt I had some symptoms of Cov & a test result came back positive. My focus now is recovery, isolation & my health. Thanks to everyone for their support, we’ll be back stronger 💪 pic.twitter.com/4MIuld25xA — Alex Dowsett (@alexdowsett) November 18, 2020