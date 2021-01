Reconstructie: Ook in 2012 vochten Van der Poel en Van Aert om de wereldtitel in het zand

Special

Vandaag de dag overstijgen Wout van Aert en Mathieu van der Poel hun sport. Het was ooit anders. In 2012, exact negen jaar geleden, vochten de twee hun eerste duel uit om de wereldtitel. Ook in het zand, wel dat van Koksijde. Allebei hun eerste WK ooit. Van der Poel haalde het, maar niet zonder slag of stoot. Een reconstructie met tekst en mooie foto’s van de tieners van weleer.

Seizoen 2011-2012. Wout van Aert, toen tweedejaarsjunior, won in het begin van het seizoen de Superprestigemanche in Ruddervoorde. Mathieu van der Poel werd derde op anderhalve minuut. Een unicum, dat jaar. Van der Poel, pas eerstejaars, stak er met kop en schouders bovenuit en stapelde de overwinningen op. Zo trok het Nederlandse toptalent – een week eerder 17 geworden – als topfavoriet naar Koksijde.

“19 overwinningen”, herinnert Daan Soete, toen boezemvriend en ploegmaat van Van Aert zich. “Alleen in Ruddervoorde en op de Koppenberg won hij niet. Uiteraard was er maar één favoriet voor dat WK. Maar we hadden ook iets om ons aan op te trekken. Eind november was op hetzelfde parcours een manche om de Wereldbeker verreden. Mathieu won die wel, maar ikzelf en Wout werden tweede en derde op twee secondjes.”

“Pas in de duin die nu de Albertduin noemt, kon hij ons afschudden. Er was met andere woorden een sprankeltje hoop. Als we Mathieu ergens konden kloppen, dan wel in Koksijde.” Maar er was ook een groot minpunt”, lacht Soete. “Het was zowel voor Wout als voor mezelf ons eerste WK. Rotnerveus werden we. En ik moet zeggen, er was toen niemand in onze entourage die er in slaagde ons rustig te houden. Die nervositeit sloeg vooral toe tijdens de wedstrijd.”

Maar Soete en Van Aert waren duidelijk niet de enige die last van de zenuwen hadden. Ook Van der Poel had het er moeilijk mee. Vooral bij de start, blijkt. “Mathieu kon alleen maar verliezen”, vertelt vader Adrie van der Poel. “Er kwam voor het eerst in zijn nog jonge carrière ontzettend veel druk op zijn schouders terecht. Niet vergeten, hij was net 17, hé. Junioren zijn toch nog maar kinderen. En er was de druk van de media. De Belgen hadden een plan. Je kent dat wel. Voor een tiener was dat best imponerend. Ik had hem vooraf nochtans gezegd om ervan te genieten..”

Pure stress

Maar genieten was het laatste wat de jongste Van der Poel deed in de eerste koershelft. Zo dominant hij eerdere wedstrijden was, zo onmachtig was hij in het zand van Koksijde. “Ik was nochtans goed gestart, maar na het eerste bultje was het goede gevoel weg”, zou Van der Poel achteraf zelf verklaren. “Ik had zoveel last van de maag. Pure stress. En dat gevoel trok helemaal door naar mijn benen. Nee, het ging echt niet lekker. Ik maakte steeds meer fouten in het zand en was na een rondje al overtuigd: het wordt niets vandaag.”

De Belgen domineerden de beginfase. Wout van Aert, Daan Soete, Yorben Van Tichelt, Quinten Hermans ook. Van der Poel krasselde. “Vooral Wout koerste bijzonder aanvallend”, legt Kris Wouters uit. Wouters was destijds ploegleider bij Telenet-Fidea en had zowel Van Aert, Soete als Hermans onder zijn hoede. “Maar we hebben daar als ploeg gefaald. Mathieu zat in de problemen op het moment dat Van Aert een kloof sloeg. Toen hadden zijn ploegmaats de benen moeten stilhouden, maar dat deden ze niet.”

“Soete volgde op tien meter. Van Tichelt nog tien meter verderop. Zo had Van der Poel nog altijd een mikpunt. En dan was er nog ene Quentin Jauregui. Een Fransman, dat klopt. Maar wel ploegmaatje van Mathieu bij IKO-Enertherm, het jongerenteam van de broers Roodhooft. Ik ben er van overtuigd dat Jauregui in die fase van de wedstrijd Mathieu in koers gehouden heeft. Op de niet-zandstroken was hij het die Mathieu op sleeptouw nam.”

Kantelpunt

Tezelfdertijd probeerde Adrie zoonlief tot kalmte aan te manen. “Ik probeerde hem vooral vertrouwen te geven”, zegt Adrie. “Ik had een rustig plekje opgezocht waar ik hem kon coachen. Ik riep hem toe dat de wedstrijd nog kan kantelen als hij een of twee goede passages in het zand reed. En dat is ook wat gebeurd is.”

In de derde ronde, iets na halfkoers, kwam Van der Poel opnieuw aan de oppervlakte. “Ik kan het al een heel jaar. Dat moet het vandaag ook lukken”, pompte Mathieu zichzelf moed in. “En inderdaad, met één hele vlotte passage door het zand schoot ik naar voren. Ik kreeg plots een heel ander gevoel en ben weer in mijn kansen gaan geloven.” Van der Poel kwam bij Van Aert en ging er snel ook over. De wedstrijd kantelde helemaal in het voordeel van de Nederlander.

Soete wijt het zelf vooral aan de nervositeit. “Ik denk dat Wout dat nu ook wel zal beamen. We werden vooruit geschreeuwd door de massa en zijn daarbij gewoon over onze toeren gegaan. Ik denk dat we door het opzwepende publiek op bepaalde momenten drie per uur rapper reden zonder dat we het beseften. Zo hebben we ons een stuk opgeblazen. En toen Mathieu weer in de koers kwam, was er niets meer aan te doen.”

Wrevel in het Belgische kamp

“Dat klopt ook”, zegt Kris Wouters. “Maar ik ben er van overtuigd dat we het toen tactisch anders hadden moeten aanpakken. Na afloop ontstond ook wrevel in de entourages van de Belgen. Het gevoel leefde dat Daan het gat op Wout had gedicht. Maar het waren echt boezemvrienden, zich elk op hun beurt van geen kwaad bewust. Maar die dag hebben ze dankzij hun jeugdig enthousiasme elkaar wel de das omgedaan. Gelukkig heeft dat de media niet echt gehaald. Achteraf hebben we dat intern wel snel besproken en is daar absoluut niets van blijven hangen.”

Feit is, topfavoriet Mathieu van der Poel vond in de finale zijn betere benen terug en pakte na een slechte start alsnog zijn eerste wereldtitel. Van Aert werd tweede, Jauregui snoepte in de sprint nog de bronzen plak weg voor de neus van Quinten Hermans en Daan Soete, die vierde en vijfde werden.

Van Aert roerde na afloop met geen woord over eventuele onenigheid binnen de ploeg. “Mathieu was de beste, zoals het hele seizoen al. Ik was verrast door zijn slechte start. Daarom ben ik voluit gegaan en het zag er lange tijd goed uit. Dat mijn ploegmaats niet geprobeerd hebben om de achtervolging af te remmen, vind ik niet erg. Zoiets kan je niet verlangen van jongens die ook zo sterk rijden. En toen Mathieu zijn tweede adem vond, besefte ik dat zilver het hoogst haalbare was. Van der Poel reed een tand groter op de tussenstukken. Daar maakte hij het verschil. Maar tweede is ook heel mooi”, glunderde hij.

De sfeer in de Belgische ploeg bleef volgens Soete ook intact. “Diezelfde zaterdagavond zijn we eerst nog naar Oostende gereden, waar onze teammanager Hans van Kasteren een sponsordiner had gepland. Achteraf zijn we nog op een of andere schoolfuif beland in Veurne, waar we ons kostelijk geamuseerd hebben. Op zondag hebben we met een houten kop Niels Albert de titel zien pakken bij de profs…”