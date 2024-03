maandag 11 maart 2024 om 12:17

Rechter wijst schikkingsvoorstel af van vrachtwagenchauffeur die Rebellin doodreed

De rechter van de rechtbank van Vicenza heeft het schikkingsvoorstel afgewezen dat Wolfgang R., de vrachtwagenchauffeur die Davide Rebellin doodreed, eerder trof met de openbaar aanklager. Er zal daarom op 27 mei een rechtszitting komen.

Het ongeval waarbij Rebellin het leven liet vond plaats op 30 november 2022. Wolfgang R. sloeg na de aanrijding op de vlucht, maar kon door een samenwerking van het openbaar ministerie van Vicenza en de Duitse politie opgespoord worden. De 63-jarige Duitser werd aanvankelijk niet gearresteerd omdat het misdrijf in kwestie niet onder het Duitse wetboek van strafrecht valt. Later werd hij alsnog opgepakt en uitgeleverd aan Italië, waar hij werd aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag en het niet verlenen van bijstand aan een persoon in nood.

Wolfgang R. en de aanklager bereikten vervolgens een overeenkomst over een straf van drie jaar en elf maanden, maar de rechter ging hier niet in mee. De Duitser zit momenteel in huisarrest in een appartement in het Italiaanse Treviso, waar hij de start van het proces op 27 mei zal afwachten.