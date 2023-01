Rechter doet op 9 februari uitspraak in zaak tussen Tietema en Bingoal

De rechter doet op donderdag 9 februari uitspraak in de rechtszaak tussen Tour de Tietema B.V. en hun voormalige partner Bingoal. Gisteren diende een kort geding in de rechtbank van Zwolle over het al dan niet nakomen van een samenwerkingsovereenkomst. Omdat beide partijen er samen niet uitkomen, zal de rechter een oordeel vellen.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport. We spreken de mannen voor een artikel in RIDE. Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport. We spreken de mannen voor een artikel in RIDE. Lees het hele verhaal op Ridemagazine.nl

In het kort geding kwam naar voren dat er een verschil van inzicht is omtrent de reden van de opzegging van de samenwerking per 31 december 2022 door Tietema. De wetgeving in Nederland op het gebied van kansspelen is afgelopen zomer veranderd en daardoor mogen gokbedrijven geen reclame meer maken met professionele sporters en andere rolmodellen.

Voor Tour de Tietema B.V. – het bedrijf achter het YouTube-account van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel – was die wetswijziging de reden om de samenwerking met Bingoal na twee jaar te stoppen. Zij zouden naar eigen zeggen niet meer kunnen voldoen aan de verplichtingen die zijn opgesteld in het contract met Bingoal.

Volgens Bingoal is dat contract juist met een jaar verlengd (tot eind 2023) en lijdt het gokbedrijf schade nu Tietema in zee is gegaan met concurrent Unibet.

“De wet is duidelijk en laat geen andere interpretatie open. Het mag niet. Punt”, stelt advocaat Dolf Segaar van Tour de Tietema tegen De Stentor. De tegenpartij ziet dat anders. “Wij vinden dat er zeker wel een samenwerking mogelijk is, omdat er wel passieve sponsoring mag volgens deze regels”, zegt Bingoal-advocaat Etiënne van Namen.

Lees meer: Bingoal eist 2 miljoen euro als Tietema niet terugkeert bij gokbedrijf

Volgens zakenblad Quote eist Bingoal een schadevergoeding van zo’n twee miljoen euro van het bedrijf van Bas Tietema, als hij met zijn bedrijf besluit om niet terug te keren naar zijn oude hoofdsponsor Bingoal. Momenteel vertoeft de wielrenner uit Zwolle in Spanje, waar hij op trainingskamp is met zijn continentale ploeg Tour de Tietema-Unibet.