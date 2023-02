Rechtbank oordeelt: Tour de Tietema hoeft Bingoal geen miljoenenbedrag te betalen

Bas Tietema hoeft met zijn bedrijf Tour de Tietema B.V. geen schadevergoeding te betalen aan het gokbedrijf Bingoal. Dat heeft de rechtbank van Overijssel donderdag bepaald. De voorzitter van de rechtbank stelde Tour de Tietema volledig in het gelijk en wees alle vorderingen af.

Eind januari diende een kort geding in de rechtbank van Zwolle over het al dan niet nakomen van een samenwerkingsovereenkomst. Tour de Tietema B.V. en Bingoal bleken daarbij een verschil in inzicht te hebben omtrent de reden van de opzegging van de samenwerking per 31 december 2022 door de eerstgenoemde partij. De wetgeving in Nederland op het gebied van kansspelen is afgelopen zomer veranderd en daardoor mogen gokbedrijven geen reclame meer maken met professionele sporters en andere rolmodellen.

Voor Tour de Tietema B.V. – het bedrijf achter het YouTube-account van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel – was die wetswijziging de reden om de samenwerking met Bingoal na twee jaar te stoppen. Zij zouden naar eigen zeggen niet meer kunnen voldoen aan de verplichtingen die zijn opgesteld in het contract met Bingoal. Volgens Bingoal was dat contract juist met een jaar verlengd (tot eind 2023) en lijdt het gokbedrijf schade nu Tietema in zee is gegaan met concurrent Unibet.

Lees meer: Bingoal eist 2 miljoen euro als Tietema niet terugkeert bij gokbedrijf

Oordeel

Omdat de twee partijen er samen niet uitkwamen, velde de rechtbank van Zwolle deze donderdag een oordeel over de kwestie. Volgens de voorzitter kon Tour de Tietema de samenwerkingsovereenkomst door de gewijzigde wetgeving inderdaad niet nakomen. Bas Tietema en zijn compagnons hebben de overeenkomst met Bingoal dus terecht opgezegd, klonk het.

De voorzitter ging mee met het verweer van Dolf Segaar, de advocaat van Tietema. Deze voerde aan dat Tietema en co als influencers geen reclame meer mogen maken voor risicovolle kansspelen, zoals in het verleden bij Bingoal, maar als professionele sporters wel. Inmiddels heeft Tour de Tietema B.V. onder de naam Tour de Tietema-Unibet een eigen Continental-team. Op basis hiervan wees de rechtbank de miljoenenclaim van Bingoal af. Dat laatste bedrijf kan nog wel in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

“Het recht heeft gezegevierd”

Tour de Tietema-Unibet is blij met de uitspraak, laat het in een persbericht weten. ”Ik ben blij met de uitspraak van de rechter, die onze standpunten volledig heeft onderschreven”, zei Wim Geraats, de woordvoerder van de ploeg. “Het recht heeft gezegevierd. Zoals al in een eerder statement gemeld, betreuren wij het dat dit op deze manier heeft moeten plaatsvinden. Een speciaal woord van dank gaat uit naar onze staf, renners en raadsman Dolf Segaar.”