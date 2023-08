donderdag 31 augustus 2023 om 16:39

Realini blijft Van Anrooij voor Tour de l’Avenir en grijpt de macht

Gaia Realini is de sterkste renster in de Tour de l’Avenir. De Italiaanse reed in de voorlaatste rit bergop een paar kilometer per uur harder dan de concurrentie en nam de leiderstrui over van Antonia Niedermaier. Shirin van Anrooij eindigde op plek twee

De vierde rit in de Tour de l’Avenir Femmes was kort maar krachtig. In 79,8 kilometer reden de rensters van Challes-les-Eaux naar Megève. Onderweg geen loodzware beklimmingen, maar wel cols die genoeg bleken om het deelnemersveld volledig uit elkaar te slaan.

De Montée du Cernix vormde een slotakkoord waarin over vijftien kilometer het gemiddelde stijgingspercentage op 5,5 procent lag. Daarna was het nog een kilometer of twaalf vals plat klimmen naar de meet.

In de eerste helft van de rit vielen er nauwelijks aanvallers te noteren. De reden: in het peloton werd al hard gereden, waardoor de deur achterin wagenwijd openstond. Nog voor het begin van de Montée du Cernix had zich al een grote grupetto gevormd. Op die klim zouden nog vele rensters zich daarbij voegen.

Geen houden aan Realini

De strijd om het algemeen klassement zou op dertig kilometer van de finish losbarsten na een aanval van topfavoriete Realini. De Italiaanse renster duldde donderdag geen tegenspraak bergop en zou ver wegrijden. Achter de renster van Lidl-Trek vormde zich een achtervolgend groepje met Anna Shackley, Van Anrooij en Niedermaier.

Realini zou aanvankelijk anderhalf minuut bij hun wegrijden, maar moest in de vlakkere slotfase toch nog wat tijd toegeven. In Megève zou ze echter een onbedreigde dubbelslag slaan.