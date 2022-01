Reagan Gough eerste leider New Zealand Cycle Classic

Terwijl het wegseizoen in Europa nog even op zich laat wachten, werd woensdag in Nieuw-Zeeland al begonnen aan de eerste UCI-wedstrijd van 2022. De openingsploegentijdrit van de vijfdaagse New Zealand Cycle Classic (2.2) werd gewonnen door Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling. Reagan Gough kwam als eerste van zijn team over de streep en start morgen dus in de leiderstrui.

De komende twee dagen staan er relatieve vlakke etappes op het programma, maar zaterdag wordt er gefinisht op Te Wharau Hill, een beklimming van 1.7 kilometer á 10.6 procent. Op papier is George Bennett (UAE Emirates), die de komende week samen met onder andere Shane Archbold (BORA-hansgrohe) uitkomt voor de nationale selectie van Nieuw-Zeeland, die dag de te kloppen man. Daarmee is hij ook de grote favoriet voor de eindzege, want op zondag wordt enkel nog een criterium in de straten van Wellington verreden.

Vorig jaar werd de New Zealand Cycle Classic gewonnen door Corbin Strong, die deze winter de overstap maakte van SEG Racing Academy naar Israel Start-Up Nation. Hij versloeg toen Finn Fisher-Black, bij die gelegenheid zijn ploeggenoot: beiden kwamen uit voor het nationale team van Nieuw-Zeeland.

New Zealand Cycle Classic 2022 (UCI 2.2)

Woensdag 5 januari, etappe 1: Masterton – Masterton (TTT, 10 km)

Donderdag 6 januari, etappe 2: Masterton – Masterton (158,1 km)

Vrijdag 7 januari, etappe 3: Masterton – Martinborough (136 km)

Zaterdag 8 januari, etappe 4: Masterton – Admiral Hill (137,2 km)

Zondag 9 januari, etappe 5: Wellington – Wellington (1 uur + 3 rondes, criterium van 1,1 km)