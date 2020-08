Reacties Luka Mezgec en Florian Sénéchal na Bretagne Classic dinsdag 25 augustus 2020 om 17:45

Michael Matthews won vandaag de Bretagne Classic na een perfect getimede sprint. Luka Mezgec en Florian Sénéchal moesten genoegen nemen met de overige podiumplaatsen en deden na afloop hun verhaal.

Luka Mezgec: “Ik ben toch een beetje teleurgesteld”

Luka Mezgec begon in een goede positie aan de sprint, maar bleek niet opgewassen tegen de veel snellere Matthews. “Ik ben toch wel een beetje teleurgesteld met deze tweede plek. Ik zat goed vooraan na de laatste klim, maar twee coureurs wisten vervolgens weg te rijden. Een van die renners reed voor Team Sunweb.”

“Hierdoor hoefde Matthews het vuile werk niet op te knappen. Ik moest het gat dichten op die renner van Team Sunweb en vervolgens de sprint aangaan met nog 350 meter te gaan. Een tweede plek, het is wat het is. Ik ben wel erg tevreden over de conditie en dat is alleen maar goed zo vlak voor de Tour de France.”

Florian Sénéchal: “Ik had liever willen aanvallen op de laatste klim”

Een Fransman op het podium van de Bretagne Classic: Sylvain Chavanel (winnaar in 2014) moest lang wachten op een opvolger. Florian Sénéchal slaagde er vandaag in om de vloek te verbreken, maar was na afloop niet helemaal tevreden met een derde plek. “Ik voelde me zeer sterk en klaar om écht voor de overwinning te strijden.”

“De ploeg reed een fantastische wedstrijd. Ik werd de hele wedstrijd vooraan gehouden. Ik wilde eigenlijk aanvallen op de laatste beklimming en vervolgens vol doortrekken, maar jammer genoeg stond er tegenwind. Hierdoor moest ik mijn plannen wijzigen. Ik begon op 200 meter van de streep mijn sprint en finish dus als derde.”