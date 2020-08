Michael Matthews: “Nils Eekhoff heeft vandaag echt perfect gereden” dinsdag 25 augustus 2020 om 16:20

Michael Matthews reed in de Bretagne Classic slechts enkele seconden op kop, maar het waren wel de belangrijkste seconden in de wedstrijd. De Australiër spurtte naar de zege na voorbereidend werk van de beresterke Nils Eekhoff. “Nils reed vandaag echt de perfecte koers”, aldus Matthews.

Voor Matthews is het zijn eerste zege van 2020, na twee ereplaatsen in Parijs-Nice én een derde stek in Milaan-San Remo. De renner van Team Sunweb liep in de Italiaanse klassieker echter ook een handblessure op en moest dan ook passen voor de Ronde van Lombardije. Matthews: “Ik had het mentaal even moeilijk na Milaan-San Remo.”

“Ik had echt de supervorm te pakken. Ik ben heel erg blij met deze overwinning. Dat ik het zo kan afmaken in mijn tweede koers na de lockdown, geeft me een heel goed gevoel.” Matthews versloeg uiteindelijk Luka Mezgec en Florian Sénéchal. De winnaar kon in de laatste kilometer nog rekenen op een bijzonder sterke Eekhoff.

“Omdat hij vroeg ging kon ik mooi wachten”, aldus Matthews. “Daarna moest ik het doen en vandaag had ik een perfecte sprint in de benen.” De rappe renner zal overigens niet deelnemen aan de Tour de France. Team Sunweb heeft besloten om in de sprintetappes alles op Cees Bol te zetten.