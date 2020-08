Michael Matthews bezorgt Team Sunweb zege in Bretagne Classic dinsdag 25 augustus 2020 om 15:43

Michael Matthews heeft de Bretagne Classic 2020 op zijn naam geschreven. De Australische sprinter van Team Sunweb wist zich de hele wedstrijd afzijdig te houden, maar kwam op het juiste moment naar voren en kon in finale rekenen op een ijzersterke Nils Eekhoff.

Plouay is deze week het epicentrum van de koers met de Europese kampioenschappen wielrennen, maar ook met de Bretagne Classic-Ouest France. Erg veel animo was er overigens niet voor deze geaccidenteerde eendagswedstrijd. Zo kozen Team Ineos en Jumbo-Visma er zelfs voor om helemaal geen selectie af te vaardigen, met een boete tussen de 10.000 en 20.000 Zwitserse frank tot gevolg.

Vroege vlucht bestaat uit vijf renners en Rémi Cavagna

Ook BORA-hansgrohe ging niet van start in de Bretagne Classic na een positieve COVID-19-test van een van hun deelnemende renners. Zhandos Bizhigitov, Floris De Tier, Joey Rosskopf, Alexander Cataford, Will Clarke en Rémi Cavagna stonden wel gewoon aan het vertrek en besloten al snel om een vroege vlucht op poten te zetten. De zes aanvallers kregen echter niet veel ruimte van het peloton.

De mannen van EF Pro Cycling en UAE Emirates probeerden het verschil zo klein mogelijk te houden richting de finish in Plouay, om zo man-in-vorm Cavagna (die gisteren nog zilver veroverde op het EK tijdrijden) binnen schootsafstand te houden. De hardrijder van Deceuninck-Quick-Step moest, samen met zijn medevluchters, in de laatste tachtig kilometer een voorsprong van slechts twee minuten verdedigen.

Solo Cavagna komt niet uit de verf, Vanhoucke probeert het

De fut was eruit bij de koplopers en dus besloot Cavagna met nog 74 kilometer te gaan om alleen verder te gaan. Clarke, Rosskopf en De Tier probeerden nog wel om het gat te dichten, maar beten hun tanden stuk in de achtervolging op de Franse TGV. Cavagna was alleen en wist zijn voorsprong op de grote groep weer uit te diepen. Zaten we te kijken naar een succesvolle solo van de Fransman?

Nee, want Cavagna werd goed twintig kilometer later ingerekend door het peloton, dat inmiddels flink was uitgedund. Harm Vanhoucke, Fernando Barceló en Robert Stannard waren de volgende aanvallers met nog meer dan veertig kilometer op de teller. Deze renners wisten al snel een halve minuut uit te lopen en reden op een gegeven moment 45 seconden voor het peloton uit.

Onstuimige finale eindigt met een klassieke sprint

In de groep der favorieten bleef het onrustig, waardoor er geen sprake was van een georganiseerde achtervolging op Vanhoucke, Stannard en Barceló. Toch ging het in het uitgedunde peloton hard genoeg om de drie aanvallers weer bij de lurven te vatten. In de slotfase van de Bretagne Classic lieten de Belgen (met Jan Bakelants en Aimé De Gendt) zich goed zien, maar niemand bleek in staat om écht weg te rijden uit het peloton.

Met nog dertien kilometer voor de boeg begonnen de renners aan het zoveelste klimmetje van de dag: de Côte du Lézot (1,4 km aan 3,9%). Dit bleek het uitverkoren moment voor een groepje van zeven om het te proberen, maar ook deze vlucht was geen lang leven beschoren. Victor Lafay kreeg wel de ruimte van de mannen van UAE Emirates, die vol op kop reden voor sprinter en man-in-vorm Jasper Philipsen.

Eekhoff en Matthews bezorgen Team Sunweb de zege

De voorsprong van Lafay, uitkomend voor Cofidis, liep op tot vijftien seconden. De Fransman moest alleen nog wel de laatste klim van de dag, de Côte du Pont-Neuf (1,5 km aan 4,2%), zien te overleven. Dat lukte niet en dus werd Lafay bedankt voor zijn bewezen diensten. Een groepje van zeven renners wist een klein gaatje te slaan op de top van de Côte du Pont-Neuf en deze coureurs begonnen met een beperkte voorsprong aan de laatste kilometer.

Een beresterke Nils Eekhoff, die afgelopen zondag al imponeerde met zilver op het NK wielrennen, besloot zich volledig op te offeren in dienst van Matthews, die bij de pinken was na de beklimming van de Côte du Pont-Neuf. Luka Mezgec ging als eerste de sprint aan, maar de Sloveen was niet opgewassen tegen Matthews. Het is voor de Australiër, die niet is geselecteerd voor de Tour, zijn eerste seizoenszege.