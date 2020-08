Reacties Froome en Thomas op hun niet-selectie voor de Tour woensdag 19 augustus 2020 om 13:49

Geraint Thomas gaat wat chillen, wil naar de kapper en gaat dan focussen op de Giro. Chris Froome geeft dan weer toe dat het realistischer is om op de Vuelta te mikken.

Via hun social media hebben de voormalige Tourwinnaars Geraint Thomas en Chris Froome gereageerd op hun niet-selectie voor de Tour de France. “In 2017 was ik al in de Giro”, zegt Thomas. “Mijn vorm was toen geweldig, maar ik viel uit na een val. Ik wilde wel altijd al terugkeren naar de Ronde van Italië. Ik hou van het land, de fans, de wegen en het eten.”

Maar nu hij volgende week niet naar Nice moet, wil Thomas toch eerst even chillen. “En naar de kapper gaan. Daarna beginnen we hard te werken naar de Giro toe.”

“Klik maken”

Ook Chris Froome lijkt zich – wat dacht je – begripvol op te stellen richting zijn werkgever. “Al wordt het wel aanpassen om nu de klik naar de Vuelta te maken”, zegt hij in een reactie op de twitterpagina van de ploeg. “Maar kijk van waar ik kom na die val in de Dauphiné van vorig jaar. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik weer kan koersen. Dat er nu duidelijkheid is, dat ik weet dat de Vuelta mijn grote doel wordt, is goed.”

Dat hij nog niet het vertrouwen heeft om zijn job te kunnen doen in de Tour, zegt hij. “Ik heb geen pijn meer, maar ik heb nog werk voor de boeg. Dan is het realistischer op de Vuelta te mikken. Ik krijg de kans om me te storten op een doel dat realiseerbaar is. Verder wens ik het team veel succes de komende maand.”