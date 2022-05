Raymond Kreder sprint naar zege in slotetappe Tour of Japan

Raymond Kreder heeft de vierde en laatste etappe van de Tour of Japan 2022 op zijn naam geschreven. De 32-jarige Nederlander van Team UKYO versloeg na een rit van 112 kilometer in miljoenenstad Tokio Keitaro Sawada en Saya Kuroeda in een sprint.

Voor Kreder, die inmiddels alweer bezig is aan zijn vijfde seizoen in Japanse dienst, is het niet de eerste keer dat hij succesvol is in de Tour of Japan. In 2019 won hij ook al een rit in de meerdaagse wielerronde en nu is het dus weer raak. De ex-renner van Garmin Sharp en Roompot-Nederlandse Loterij wist thuisrijders Sawada en Kuroeda van de zege te houden.

De eindzege in de Tour of Japan gaat dit jaar naar Nathan Earle. De 33-jarige Australische klimmer, die in het verleden uitkwam voor Team Sky en Israel Cycling Academy, werd op het eindpodium vergezeld door zijn land- en ploeggenoot Benjamin Dyball (ex-NTT Pro Cycling) en de Fransman Thomas Lebas. Met Francisco Mancebo komen we nog een oude bekende tegen in de top-10: de inmiddels 46-jarige Spanjaard is de nummer zes in het eindklassement.