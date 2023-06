Rasmussen verwacht niet veel van idee voor meer veiligheid: “Heeft geen enkele zin”

Hoe kunnen we het wielrennen veiliger maken? Sinds het fatale ongeluk van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland, is dit de vraag die iedereen in de wielersport bezighoudt. Een van de suggesties die is opgeworpen, is om de finish van etappes niet meer direct na een afdaling te leggen. Voormalig prof Michael Rasmussen denkt echter niet dat dit ernstige valpartijen zal voorkomen.

“Het maakt niet uit”, zegt Rasmussen bij Ekstra Bladet, waar hij als analist in dienst is. “De renners zullen nog steeds net zo hard rijden om onderaan de heuvel twintig seconden te hebben. Het heeft geen enkele zin. Het is gewoon de vervloekte aard van wielrennen dat er een enorm risico is verbonden aan een afdaling.”

“Je kunt zo’n regel niet afdwingen. Je zou Milano-Sanremo niet meer kunnen rijden. Of de Touretappe van dit jaar naar Morzine of die naar Courchevel”, aldus de Deen, die in 2013 bekende tijdens zijn carrière doping te hebben gebruikt.

Albulapas

De afdaling van de Albulapas, waar Mader verongelukte, is volgens Rasmussen ook niet bijzonder gevaarlijk. “Het is een grote, brede, open weg met relatief goed asfalt. Er is geen redelijk argument waarom je daar niet zou kunnen koersen. Als je dat wel zou doen, zou je op veel plaatsen problemen krijgen.”

De oud-renner van onder meer Rabobank deed de afdaling van de Albulapas naar La Punt zelf ook eens, tijdens de Ronde van Zwitserland van 2006. “Ik was weggereden en had een grote voorsprong, maar werd bevangen door de kou en door velen ingehaald. Mijn punt is dat als ik twintig seconden voorsprong had gehad op de top – of twintig seconden achterstand – ik net zo zou hebben gereden als Juan Ayuso en Gino Mäder en alle anderen die met 100 km/u reden. Het zit gewoon zo diep in de renners. Dat is wat je doet. Het draait allemaal om eerste te zijn.”

Snellere fietsen

Rasmussen verwacht dat ongelukken zoals die van Mäder in de toekomst blijven voorkomen. “En misschien nog wel vaker dan vroeger, omdat de fietsen steeds sneller worden. Het is de bereidheid van de rijders om risico’s te nemen die dat bepaalt.”

