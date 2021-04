Rasaanvaller Simon Pellaud niet gestart in Turkije na positieve coronatest

Simon Pellaud is niet van start gegaan in de Ronde van Turkije. De Zwitserse rasaanvaller legde bij aankomst een positieve coronatest af, waardoor hij een week in quarantaine moest.

“Nog altijd geen voorjaar hier”, schreef Pellaud op social media bij een foto van een besneeuwd Nevşehir, waar de Ronde van Turkije gisteren eigenlijk zou beginnen. Maar waar de rest van de karavaan naar Konya trok voor een alternatieve openingsetappe, bleef de renner van Androni Giocattoli-Sidermec alleen achter. “Ik zit in quarantaine in Turkije na een positieve coronatest, net nadat ik hier drie dagen geleden in Nevşehir aankwam.”

“Voordat ik hierheen kwam had ik natuurlijk wel twee negatieve tests afgelegd. Gelukkig heb ik geen enkel contact met mijn ploeggenoten en de staf gehad. Ik ben 100% asymptomatisch en ik voel me goed. Dat maakt het alleen maar erger. Het worden zeven erg lange dagen in deze hotelkamer, misschien wel meer. Ik hoop alleen maar snel weer op de fiets te zitten en geen te dikke bloedwaarde te krijgen!”, sloot hij zijn bericht af.

Voor Pellaud zou dit zijn eerste deelname aan de Ronde van Turkije worden. De Zwitser won dit seizoen al een etappe in de Vuelta al Tachira, waar hij zestiende werd in het eindklassement. Ook had hij al Tirreno-Adriatico in de benen.

Androni met slechts zes renners

Door de afwezigheid van Pellaud verscheen Androni Giocattoli-Sidermec gisteren met slechts zes renners aan het vertrek. Naast Matteo Malucelli, winnaar van de openingsetappe in de Vuelta al Tachira en Kroatisch kampioen Josip Rumac, zijn dat Eduardo Sepúlveda en de jonge twintigers Nicola Venchiarutti, Martí Vigo en Žiga Jerman. Malucelli was in de eerste rit de beste renner van de ploeg in de uitslag; de Italiaan kwam als 21e over de streep.