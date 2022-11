Rapportcijfers 2022: Uno-X

Nu het wielerseizoen 2022 erop zit, kunnen we de balans opmaken. In de rubriek Rapportcijfers legt WielerFlits alle achttien WorldTour-teams en vier ProTeams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De community mag daar vervolgens een cijfer aan geven. We trappen af met Uno-X, dat in deze rubriek is opgenomen vanwege hun WorldTour-licentieaanvraag voor 2023.

Doelen 2022



Ook in haar derde seizoen als profteam wil Uno-X vooral blijven groeien. Teammanager Jens Haugland is ervan overtuigd dat hij het hoogste podium van de wielersport kan bestijgen. Op basis van wildcards wilde hij met zijn ploeg meedoen aan de grootste wedstrijden op de kalender, inclusief de Tour de France.

“Koersorganisatoren zijn duidelijk: op basis van prestaties en een lange termijn-visie, moeten jullie je plaats verdienen”, zei hij voorafgaand aan het jaar 2022. Het doel voor Uno-X het afgelopen jaar was om zich te tonen en te presteren in de grootste koersen, om het zo beter te doen als een jaar eerder.

Klassiekers

De Noorse ploeg begon de klassiekercampagne voortvarend. Rasmus Tiller bezorgde Uno-X in Omloop Het Nieuwsblad meteen een mooie zesde plaats. Hij was op de elfde plaats ook de beste renner van de ploeg in de E3 Saxo Bank Classic. In de overige wedstrijden waarvoor het een wildcard kreeg, liet de Noorse ploeg zich ook zien. Daar bleven alleen de resultaten uit. Voor Strade Bianche, Milaan-San Remo, de Amstel Gold Race en de Ronde van Lombardije kregen ze echter geen uitnodiging en dus geen kans om zich te etaleren.

Belangrijkste resultaten

Omloop Het Nieuwsblad – 6e (Rasmus Tiller)

E3 Saxo Bank Classic – 11e (Rasmus Tiller)

Waalse Pijl – 20e (Tobias Halland Johannessen)

Grote rondes

Hier kunnen we kort over zijn. Uno-X vroeg een wildcard aan voor de Tour de France, die startte in Scandinavië. Organisator ASO ging daar echter niet in mee. Zodoende reed Uno-X geen grote ronde in 2022 en dus kunnen we hen daarvoor ook geen cijfer geven.

Overige wedstrijden

Uno-X kreeg in 2022 drie wildcards voor WorldTour-rittenkoersen. In twee daarvan haalden ze de top-10 van het eindklassement. Toptalent Tobias Halland Johannessen werd zevende in de Ronde van Catalonië, terwijl ploegmaat Torstein Træen – die toen kampte met teelbalkanker – als negende eindigde.

THJ was ook de beste Uno-X-renner in het Critérium du Dauphiné. De jonge Noor werd tiende in het eindklassement; voor de slotdag stond hij nog zevende. De Ronde van Polen was de derde en laatste wildcard die ze verkregen voor een WorldTour-wedstrijd, maar daarin kon de ploeg door corona haar stempel niet drukken.

Toch kan Uno-X terugkijken op een prima jaar. Het seizoen begon heel succesvol met liefst vijf UCI-zeges in februari (Tord Gudmestad, Tobias Halland Johannessen, Anthon Charmig en twee keer Jacob Hindsgaul). Daar kwam in de loop van het seizoen nog vier bij, geboekt door Idar Andersen, latere U23-tijdritwereldkampioen Søren Wærenskjold, Rasmus Tiller en Erlind Blikra.

Daarnaast scoorde de ploeg ook goed in diverse eendagskoersen en rondes. Ook hier valt op dat het steeds andere namen zijn: Anders Halland Johannessen, Niklas Eg, Jonas Gregaard, als ook een aantal van de eerdergenoemde namen die sterk voor de dag kwamen.

Het hoogtepunt voor hen zal ongetwijfeld de podiumplek zijn geweest voor Træen in de Tour de Langkawi. De 27-jarige Noor ging na het winnen van het bergklassement in de Tour of the Alps onder het mes om zijn teelbalkanker te bestrijden. Hij knokte zich daarna terug en kwam in augustus weer terug in competitie. Daarna werd hij achtereenvolgens derde in de Lillehammer GP, zevende in de CRO Race en dus derde in Langkawi.

Wel is er werk aan de winkel voor Haugland. Vermaarde toptalenten als Kristoffer Halvorsen, Niklas Larsen en ook klimmer Torjus Sleen en hardrijder Lasse Norman Hansen kwamen niet uit de verf in 2022.

Belangrijkste resultaten

Volta a Catalunya – 7een 9e (Tobias Halland Johannessen, Torstein Træen)

Criterium du Dauphiné – 10e (Tobias Halland Johannessen)

Tour of Antalya – (Jacob Hindsgaul)

Boucle de l’Aulne – (Idar Andersen)

Tour of Norway – 4e (Tobias Halland Johannessen)

Eindcijfer

Aan het eind van alle rapporten telt WielerFlits de resultaten van de drie onderdelen bij elkaar op en presenteert dan de gemiddelde cijfers per ploeg in een apart artikel.

In de rubriek Rapportcijfers geven jullie alle achttien WorldTour-ploegen, de ProTeams Alpecin-Deceuninck, Arkéa Samsic, TotalEnergies en Uno-X rapportcijfers op basis van hun seizoen. We werken de UCI Team Ranking van 2022 van beneden naar boven af. Jullie kunnen de teams beoordelen met drie cijfers, te geven op de onderdelen klassiekers, grote rondes en overige koersen. Onder de klassiekers verstaan we de volgende grote koersen: Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Milaan-San Remo, E3 Saxo Bank Classic, Dwars Door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. De grote rondes spreken voor zich, waardoor alle andere koersen vallen onder overige wedstrijden.