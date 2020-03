Raphaël Geminiani: “Een Tour de France kan helend werken” dinsdag 31 maart 2020 om 10:20

De naam van de Fransman Raphaël Geminiani doet denken vervlogen tijden. De inmiddels 94-jarige Geminiani was als renner actief in de jaren ’40 en ’50 en nam deel aan de eerste Tour de France na de Tweede Wereldoorlog in 1947. Aan de Franse sportkrant L’Equipe vertelt hij te hopen dat het organiseren van de Tour de France net als 73 jaar geleden helend kan werken.

Voordat Geminiani – bijgenaamd ‘le grand fusil’ – als ploegleider van onder meer Jacques Anqueltil, Luis Ocaña en Jan Janssen furore maakte – was hij van 1946 tot 1960 beroepsrenner. In 1947 reed hij zijn eerste Tour de France. “Ik heb nooit meer zoveel mensen bijeen gezien als bij de start in Parijs”, haalt hij herinneringen op. “Het waren allemaal enorm blije mensen. De Tour deed ons de oorlog vergeten. Juist daarom hoop ik dat de Tour deze zomer kan plaatsvinden.”

Geminiani ziet echter wel een belangrijke voorwaarde. “Dit virus moet niet enkel bedwongen worden, maar ook weg zijn”, geeft hij aan. “Deze vrijwillige opsluiting tast ons aan. Het is mentaal zwaar om dragen. We moet hiervan genezen”, klinkt het. De Tour zou daarbij volgens Geminiani kunnen helpen. “Het geeft ons opnieuw stabiliteit en doet ons opnieuw leven”, aldus de Fransman.

De start van de Tour de France staat vooralsnog gepland voor 27 juni. Organisator ASO wil uiterlijk 15 mei de knoop doorhakken.