Ramon Sinkeldam ziet kopwerk beloond met zege Philipsen: “Echt uniek”

In de eerste sprintrit schiet de trein van Alpecin-Deceuninck met Jasper Philipsen meteen raak. Mede door het werk van Ramon Sinkeldam kon de Belg naar de overwinning sprinten. “Elke overwinning, maar zeker in de Tour, is echt uniek. Dat is echt niet eenvoudig, ook niet als je de favoriet bent.”

“Het was een grote chaos. Dan is het super lastig om bij elkaar te blijven, wat volgens mij wel vrij goed lukte. Het is dan onvermijdelijk dat je elkaar een keer kwijtraakt, maar dan is het zorg om elkaar terug te vinden en Philipsen zo goed mogelijk af te leveren. Volgens mij ging dat echt super goed”, zegt Sinkeldam onder meer voor de camera van WielerFlits.

