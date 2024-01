zaterdag 13 januari 2024 om 15:00

Ramon Sinkeldam primus in Egmond-Pier-Egmond na sprint-a-deux, Tessa Neefjes wint vrouwenwedstrijd

Ramon Sinkeldam heeft Egmond-Pier-Egmond op zijn naam geschreven. De renner van Alpecin-Deceuninck was in een sprint met twee te snel voor Rick van Breda. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Tessa Neefjes.

Sinkeldam reed in de finale weg samen met Van Breda. De twee kregen in de diepe finale nog het gezelschap van Sinkeldams ploeggenoot Jonas Rickaert, maar de Belg had zo diep moeten gaan, dat hij zelf niet meer mee kon dingen om de zege. Een sprint tussen twee Noord-Hollanders moest zo de beslissing brengen. Sinkeldam beschikte over de snelste benen en verwees Van Breda naar plek twee. Rickaert vervolledigde in het podium. Verderop in de top-tien, op de plekken vijf en zes, zien we ook de namen van Thijs Zonneveld en Timothy Dupont.

Bij de vrouwen haalde Europees kampioene Neefjes (Liv Cycling) het voor Riejanne Ockeloen-Markus van Visma | Lease a Bike. Maud Rijnbeek (AG Insurance-Soudal) mocht ook nog mee het podium op.

Egmond-Pier-Egmond

Uitslag mannen

1. Ramon Sinkeldam

2. Rick van Breda

3. Jonas Rickaert

Uitslag vrouwen

1. Tessa Neefjes

2. Riejanne Ockeloen-Markus

3. Maud Rijnbeek