Daniel Felipe Martínez beraadt zich over toekomst: “Er zijn aanbiedingen”

Daniel Felipe Martínez heeft zich uitgesproken over zijn toekomst. Het contract van de Colombiaan bij INEOS Grenadiers loopt volgend jaar af en het is nog niet zeker of hij de Britse formatie trouw blijft. “We kijken wat de opties zijn”, zegt hij in een interview met het Colombiaanse weekblad Semana.

“We zijn nog bezig met mijn toekomst. Ik ben in gesprek met mijn huidige ploeg, maar er zijn ook andere aanbiedingen. Maar voor nu wil ik me focussen op het huidige en komende seizoen bij INEOS”, aldus de 26-jarige renner. WielerFlits heeft vernomen dat BORA-hansgrohe één van de geïnteresseerde ploegen is.

Martínez won eerder dit jaar al de ronde van het Baskenland. In de Tour de France startte hij om een goed klassement te rijden, maar uiteindelijk kwam hij niet verder dan een 30e plek door ziekte. In het interview vertelt de klimmer dat hij zelfs overwoog om af te stappen.