Youri IJnsen • vrijdag 6 oktober 2023 om 17:45

Ralph Denk haalt Primoz Roglic naar BORA-hansgrohe: “Nu onze droom verwezenlijken”

Interview De laatste twee weken raast er een storm over het wielerpeloton, met Jumbo-Visma in de hoofdrol. Als grote winnaar komt vooralsnog BORA-hansgrohe uit de strijd, want de Duitse ploeg won de strijd om de handtekening van Primož Roglič. De bijna 34-jarige kopman van de Nederlandse ploeg mocht vertrekken, ondanks een doorlopend contract. “Na het vertrek van Peter Sagan is de komst van Primož een volgende mijlpaal voor ons”, vertelt ploegeigenaar Ralph Denk vrijdagmorgen op een persconferentie tegen de gezamenlijke media. WielerFlits was erbij.

Allereerst, wat kun je ons vertellen over de tijdlijn van deze grote transfer?

“Acht jaar geleden ontmoette ik Primož voor het eerst in een biergarten in Salzburg. Toen hebben we hem al een aanbod gedaan (in 2015, uiteindelijk koos Roglič voor Jumbo-Visma, red.). Toevallig vond ik dat contract donderdag nog op kantoor. Ik kan ook verklappen dat een nul vastplakken achter dat bedrag, nu niet genoeg zou zijn (lacht).

Tijdens de laatste week van de Vuelta a España hoorde ik geruchten over de mogelijke fusie tussen Soudal-Quick-Step en Jumbo-Visma. Ik heb vanaf toen gedetailleerd geluisterd naar de interviews met Primož. Ik proefde dat hij niet meer zo gelukkig was bij Jumbo-Visma. Zij keken voor het kopmanschap begrijpelijkerwijs meer naar Jonas Vingegaard, omdat hij jonger is en twee keer de Tour de France won.

Maar ik denk ook dat Primož niet helemaal blij was met hoe de Vuelta is gelopen. Toen ik hem daarnaar voeg, stond hij open voor een gesprek. Na de Ronde van Spanje ging het vervolgens snel. Uiteindelijk kwamen we tot een akkoord en donderdag zijn de handtekeningen gezet.”

Hoe heb je hem kunnen overtuigen om voor BORA-hansgrohe te kiezen?

“Ons voornaamste argument was dat we in hem geloven. Dat lieten we acht jaar geleden al blijken tijdens onze eerste ontmoeting, toen niemand nog het potentieel van Roglič herkende. Maar ik wel. We geloven nog altijd in hem. Ik denk dat dit de sleutel is geweest om hem te contracteren. Natuurlijk creëren we de juiste omgeving, de juiste prestatiestructuur. Maar ook de motivatie die ik van de rest van de ploeg verwacht in steun van Primož. Dat heb ik hem toevertrouwd. Maar het voornaamste was dat wij enorm in hem geloven.”

Welke rol heeft RedBull gespeeld bij het aantrekken van Roglič?

“Zij zijn al een aantal jaar bij ons team betrokken, als – zoals wij dat noemen – een project partnership. Het eerste project was het transformeren van Anton Palzer van ski mountaineering naar een profwielrenner. Het tweede project was Junior Brothers, een scoutingproject dat vanuit RedBull en BORA-hansgrohe samen is gelanceerd. Het derde is het realiseren van het APC, het Athlete Performance Center. Dat is te gebruiken voor medische test, inspanningstesten en ook ons scouts werken daar. Dat is in de basis onze samenwerking.

Daarom kan ik ook bevestigen dat deze deal niet gefinancierd is door RedBull. De financiering is door onszelf gedaan, niet door andere sponsoren, nieuwe sponsoren of huidige sponsoren. Onze economische balans was de laatste jaren behoorlijk positief. Daardoor hadden we geld op de bank staan en dat hebben we gebruikt om deze deal te maken.”

Hoe lang loopt het contract en neemt Roglič ook zijn trainer Marc Lamberts mee?

“Over de termijnen en details van Primož’ contract, kan ik geen uitspraken doen. In de meeste contracten zit een vertrouwensclausule, ook in die van ons. Daarom kan ik er niets over zeggen, maar het mag duidelijk zijn dat deze samenwerking langer dan één jaar duurt. Dat kan ik bevestigen.

Over Mark Lamberts kan ik zeggen dat hij nog geen contract heeft voor 2024. Hij zou een goede toevoeging voor ons zijn. Maar we hebben nog geen overeenstemming met hem op dit moment. Die hebben we voor nu alleen met Primož. Mocht dat veranderen, dan zullen we daar op gepaste tijd over communiceren.

Op dit moment hebben we ook dertig renners, het maximale aantal. Andere coureurs naast Primož zijn nooit een onderdeel van de onderhandelingen geweest. En van wat ik begrijp, is dat ook niet superbelangrijk voor hem. We hebben namelijk al een erg sterke selectie bij BORA-hansgrohe. Onze sterkte in de breedte kunnen we gebruiken in het tactische spel.”

Hoe reageerden de andere kopmannen binnen jullie ploeg op zijn komst?

“Het was heel belangrijk om transparant naar die jongens te zijn. Ik heb met hen gesproken voordat we gesprekken voerden. De feedback was best positief van die jongens. Dat komt vooral omdat dit echt een grote vooruitgang voor heel de ploeg is. Het is ook belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op blijven staan. De komst van Primož vergroot ook de kansen van andere jongens.

Ik ben superblij met wat – als voorbeeld – Aleksandr Vlasov, Lennard Kämna en Jai Hindley voor onze ploeg hebben gedaan. Van hen verwacht ik nog veel meer goede resultaten. Tegenwoordig kun je alleen een koers winnen als je een hecht team bent. Dus we hebben hen allen nodig. De kalender is ook groot. Te groot groot zelfs, als je het mij vraagt. We kunnen daarentegen wel een goed plan maken waarbij we de individuele doelen kunnen respecteren.

Maar de hoogste prioriteit zijn wel de doelen van Primož. Als straks alle parcoursen bekend zijn, gaan we met heel de ploeg samen zitten om een goede balans te vinden. Daar ben ik superoptimistisch in.”

En wat met toptalent Cian Uijtdebroeks, wat verandert Roglič’ komst voor hem?

“Niets. Cian is enorm, enorm getalenteerd. Ik ben superblij wat we samen met hem bereikt hebben de laatste jaren. Hij is overgekomen van onze eigen juniorenploeg, dus we zijn samen naar dit niveau toegegroeid. Ik zie de komst van Primož juist als een enorme plus voor hem. Zoals ik Primož de laatste dagen heb leren kennen, heeft hij exact dezelfde persoonlijkheid als Cian.

Ze hebben beide een gigantische winnaarsmentaliteit, ze houden van wat ze doen en maken lol als profrenner. Ik zie dat ook enorm terug bij Cian. Hij kan enorm veel leren van Primož, die een rolmodel voor iedere atleet is. Deze transfer is voor beiden een enorme win-win.”

Met het aantrekken van Roglič ben je meteen ook een van de topfavorieten voor de komende Tour de France. Hoe voelt dat?

“Ik zeg het vaak: mijn persoonlijke doel is om ooit eens de Tour te winnen. Nu kregen we de kans om met een van de grote kanshebbers te praten. Die droom kunnen we nu verwezenlijken. Daarvoor hebben we geluk nodig, een supersterk team en een uitzonderlijke prestatie van Primož. Maar dat gevoel dat we dit nu kunnen zijn, voelt zo goed.

Dat we op het vlakke niet zo sterk zijn en ook nog Nils Politt zijn kwijtgeraakt? Natuurlijk gaan we Nils missen, daar heb je gelijk in. Maar anderzijds hebben we nog altijd Bob Jungels, Marco Haller en een supersterke Nico Denz. Ik maak me geen zorgen over de samenstelling van een sterke ploeg voor de Tour.

We gaan als ploeg echt kunnen meedoen voor de eindzege. Hopelijk geeft dat heel het team – niet alleen de renners, maar ook de staf – een extra duw en inspiratie. Hoe ik Primož de laatste dagen heb gezien, heeft hij echt een persoonlijkheid. Hij kan een heel team inspireren, zijn professionele houding en excellente talent dragen daar heel erg aan bij. Ik ben zo blij hem aan boord te hebben!”

In hoeverre staan jullie nu op gelijke hoogte met INEOS Grenadiers, UAE Emirates en Jumbo-Visma?

“Qua budget staan we niet op hetzelfde niveau van de eerste twee. Ik weet niet wat er gaat gebeuren met Jumbo-Visma de komende jaren, wat betreft het budget. Bij ons is er geen sprake van een budgetvergroting. Zoals ik zei hebben we Primož kunnen vastleggen omdat we de laatste jaren geld gespaard hebben. Geen nieuwe sponsors of het vergroten van investeringen door andere partners. Het is echt ons eigen geld dat we de laatste jaren opzij hebben gezet. Juist voor dit soort momenten, als er een kans kwam om een écht grote renner te contracteren.

Sportief gezien hebben we INEOS vorig jaar al verslagen in de Giro d’Italia (toen Jai Hindley de betere was van Richard Carapaz, red.). Dat was mooi. We moeten wel blijven werken aan onze huidige structuur en het budget. Dat is mijn passie. Ik ben voor 100% eigenaar van de ploeg, dus is het mijn verantwoordelijkheid om de juiste financiering te vinden. Het hele team werkt daar iedere dag keihard voor. Sportief kunnen we voortaan dankzij Primož wedijveren met de topteams, maar budgettair niet.”