Rally Cycling hevelt vice-wereldkampioene Kaia Schmid over naar elite

Rally Cycling heeft de komst bekendgemaakt van Kaia Schmid. De 18-jarige Amerikaanse was een van de hoofdrolspelers tijdens het afgelopen WK in Leuven, waar ze in de juniorenkoers net haar meerdere erkennen in Zoe Bäckstedt in een sprint à deux. Ze tekende een contract voor twee seizoenen. Ook de Amerikaanse juniorenkampioene Makayla MacPherson (18) komt voor twee jaar naar het team.

Schmid behaalde afgelopen seizoen sterke uitslagen op de weg. Naast haar tweede plaats op het WK eindigde ze op het Amerikaans kampioenschap voor juniores vierde in de tijdrit en tweede in de wegkoers. Daarnaast keerde ze met drie medailles, waaronder de wereldtitel op de afvalkoers, terug van het WK baanwielrennen in Caïro.

“Ik heb het gevoel dat ik een behoorlijk succesvolle carrière als juniore heb gehad, dus ik voel me klaar om de sprong te maken”, zegt Schmid. “De kansen die ik zal krijgen bij Rally Cycling zijn belangrijk voor mijn ontwikkeling en dat het een Amerikaans team is, zal helpen met de stap naar de WorldTour omdat ik het doe met mensen die ik al heel goed ken.”

Watersley Challenge Juniors

Schmid en de andere nieuwkomer, MacPherson, kennen elkaar goed. Ze koersen al tegen elkaar sinds ze elf jaar oud waren. MacPherson is de huidige Amerikaanse juniorenkampioene en geniet van zware koersen. “Ik ben heel enthousiast. Ik kijk ernaar uit om te leren werken in een profploeg en te zien hoe Rally Cycling me kan helpen in mijn ontwikkeling.”

De 18-jarige renster was dit seizoen ook in Nederland actief. In de Watersley Challenge Juniors won ze de openingsetappe. “De mensen in Europa zijn helemaal weg van wielrennen. Ik hou van de sfeer en het koersen is van een heel hoog niveau, dus ik ben superenthousiast om daar deel van uit te gaan maken.”