Rafal Majka niet eens met kritiek op zijn sprint bij zege in Polen: “De weg was heel breed”

Geen analyses bij Rafal Majka na afloop van de door hem gewonnen derde etappe in de Ronde van Polen, wel pure blijdschap . “Ik ben gewoon zo blij”, zei de coureur van UAE Emirates meerdere keren in het flashinterview. Kritiek op zijn sprint, waarbij hij aardig afweek van zijn lijn, wuift hij weg.

Veel wint Majka de afgelopen jaren niet meer. Vorig jaar nog twee keer in de Ronde van Slovenië, dat jaar daarvoor nog een keer in de Vuelta a España. Daarna valt er een gat van vier jaar op zijn erelijst. Zijn laatste overwinning in de Ronde van Polen dateert alweer uit 2014.

Dat Majka nu op 33-jarige leeftijd nog een keer wint in eigen land, maakt dan ook veel los. “Dit is zo belangrijk voor me en ik ben zo blij. We hebben João Almeida hier voor het algemeen klassement, maar ik mocht ook mijn eigen kans gaan. Ik zei gister nog: ik zou zo blij zijn als ik win en het is gelukt.” Hoe het volgens Majka kan dat hij vandaag de beste was? “Ik heb de benen uit de Tour de France meegenomen”, lacht hij na.

‘Als iemand de benen had, had hij erlangs gekund’

Zijn ritzege riep wel wat vragen op, omdat hij op het laatste rechte stuk naar rechts afweek en daarmee Kwiatkowski ook dwong om naar de zijkant te gaan. Majka vond het niet gevaarlijk. “Niet dat ik weet, maar ik ging al op 200 meter van de streep aan, snap je? De weg was zo breed, 20 meter ofzo. Als iemand de benen had, dan had hij erlangs gekund. Matej ook”, zegt hij tegen WielerFlits.

“Eigenlijk wilde ik al op 500 meter van de finish mijn sprint aangaan. Ik wilde er een lange sprint van maken. Maar ik bleef kalm en heb geleerd van gisteren. Toen ging ik wat te vroeg, maar vandaag ben ik echt heel blij. Wat kan ik nog meer zeggen? Ik ben al sinds mei van huis en ik denk dat ik na de Ronde van Polen wat rust nodig ga hebben”, aldus Majka.

That's a relegation for Majka if I ever saw one. #TDP2023pic.twitter.com/nnI7ZTDJGL — Benji Naesen (@BenjiNaesen) July 31, 2023