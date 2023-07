Polen boven in Ronde van Polen: Majka is Kwiatkowski de baas, Mohoric komt net te laat

Rafal Majka heeft de derde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. In een sprint heuvelop besliste de Pool van UAE Team Emirates een duel met Michal Kwiatkowski nipt in zijn voordeel. Leider Matej Mohoric kwam in de laatste meters ook nog opzetten en wist Kwiatkowski nog te passeren om zo tweede te worden en belangrijke bonificatieseconden te pakken.

Op de derde dag van de Ronde van Polen schotelde de organisatie de renners een heuvelachtige rit voor naar Duszniki-Zdrój. De finale van de etappe was een verraderlijke, met eerst een klim van tweede categorie (7,8 kilometer aan 3,9 procent) en tot slot een ongecategoriseerd klimmetje naar de finish met stijgingspercentages van boven de 10 procent.

De etappe zou op dat laatste klimmetje worden beslist. Al vroeg in de rit reed een kopgroep met Mick van Dijke, Andrea Kron, Jacopo Mosca en Bastien Tronchon weg uit het peloton. Bijna zes minuten voorsprong verzamelden de vier renners, waarna Jayco AlUla, Groupama-FDJ en vooral UAE Team Emirates de controle overnamen en het gat grotendeels dichtten richting het laatste wedstrijduur.

Vlak voor de klim van tweede categorie moesten Tronchon en Mosca laten begaan, waarna Kron en Van Dijke nog even tegenstribbelden. Eenmaal op de klim was het snel voorbij met de vluchters en nam UAE Team Emirates de controle over. Het peloton werd flink uitgedund en een groep van pakweg veertig renners rondde de top op elf kilometer van de finish.

INEOS en Bahrain sprinten slotklim op, maar Majka wint

Daarna was het wachten op het slotklimmetje. Bahrain Victorious met Damiano Caruso en INEOS Grenadiers met Geraint Thomas lieten daar hun spierballen zien voor hun kopmannen hoog in het klassement: met succes, want Kwiatkowski en Mohoric begonnen in goede positie aan de laatste paar honderd meter.

De nummers een en twee van het klassement zagen vervolgens Majka al vroeg de sprint aangaan. De Pool had al snel een klein gaatje te pakken en werd niet meer gepakt door Kwiatkowski en Mohoric, al kwamen ze nog heel dichtbij. In het klassement blijft Mohoric leider.