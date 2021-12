Rafael Valls stopt met wielrennen ondanks contractverlenging

Rafael Valls stopt met onmiddellijke ingang met wielrennen, dat maakte Bahrain Victorious bekend via zijn site. Een opmerkelijk gegeven, Valls kreeg onlangs nog een contractverlenging. “Na al mijn valpartijen van de vorige jaren denk ik niet dat ik kan terugkeren naar mijn beste vorm.”

Na elf seizoenen in de WorldTour houdt Rafael Valls ermee op. De Spanjaard van Bahrain Victorious kreeg samen met andere ervaren renners in oktober nog een contractverlenging van de ploeg. “Na wat nadenken na mijn contractverlenging ben ik tot de beslissing gekomen om toch te stoppen. Ik wil alleen wedstrijden rijden als ik op mijn beste niveau ben, door al de valpartijen van de vorige jaren lukt dat niet meer. Ik moet eerlijk zijn met mezelf”, vertelde de 34-jarige renner.

Valls won in 2015 de Ronde van Oman, verder was hij vooral bekend als knecht. In mei reed hij mee de Giro voor Bahrain Victorious, waar zijn ploeg twee etappes won en tweede werd in het algemeen klassement met Damiano Caruso. De Spanjaard reed in zijn carrière ook in Nederlandse en Belgische loondienst, hij fietste namelijk ook bij Vacansoleil-DCM en Lotto Soudal. “Nu ga ik focussen op mezelf en mijn familie. Ik wil wel nog iedereen bij mijn ploeg bedanken voor de steun van de afgelopen twee jaren”, besloot Valls.

Thank you @RafaVallsFerri !

He retires from cycling after 11 seasons in the WorldTour.

🗣️ "After suffering several crashes over the years, I don't think I'm in the mindset to compete at the highest level I want to".

— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) December 20, 2021