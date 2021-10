Bahrain Victorious verlengt liefst zes contracten

Bahrain Victorious is druk bezig om de selectie voor komend seizoen samen te stellen. Dinsdag werden de contracten van sterkhouders Sonny Colbrelli en Matej Mohorič al verlengd, vandaag zijn Mikel Landa, Pello Bilbao, Hermann Pernsteiner, Rafael Valls, Fred Wright en Yukiya Arashiro aan de beurt.

Met Landa en Bilbao blijft de ploeg mikken op het rondewerk. Landa (31) kende door een zware valpartij in de Giro d’Italia een seizoen om snel te vergeten, maar won dit jaar alsnog de Ronde van Burgos en werd derde in Tirreno-Adriatico. De eveneens 31-jarige Bilbao werd in 2021 onder meer tweede in de Tour of the Alps, zesde in de Ronde van het Baskenland en negende in de Tour de France. De twee Spanjaarden tekenen bij tot eind 2023.

‘Geweldige sfeer’

“Voor mij was het al vanaf het begin duidelijk, ik voel me thuis bij Bahrain Victorious. Ik kan rekenen op geweldig veel steun van alle renners en stafleden”, aldus Landa. Bilbao is uiteraard ook erg tevreden met een nieuw tweejarig contract. “Individueel gezien was het misschien geen geweldig seizoen, maar ik was wel betrokken bij heel veel successen. Daar heb ik echt van genoten. Er heerst een geweldige sfeer binnen de ploeg en dat is ontzettend fijn.”

Ook Wright tekent voor twee jaar bij, voor Pernsteiner, Arashiro en Valls lag een eenjarig contract klaar. De 22-jarige Wright werd dit seizoen tiende in Eschborn-Frankfurt en reed ook een sterke Benelux Tour. De Oostenrijkse klimmer Pernsteiner (31) reed dit jaar naar top 20-noteringen in de Ronde van Zwitserland en de CRO Race. De ervaren krachten Valls (34) en Arashiro (37) worden geroemd vanwege hun harde labeur voor de kopmannen.

Bahrain Victorious nam eerder deze week ook nog afscheid van zes renners: Wout Poels, Kevin Inkelaar, Eros Capecchi, Scott Davies, Marco Haller en Marcel Sieberg. Waar de toekomst van Poels, Inkelaar, Capecchi en Davies ligt, is vooralsnog niet duidelijk. Van Marco Haller is inmiddels bekend dat hij voor drie seizoenen naar BORA-hansgrohe vertrekt. Marcel Sieberg neemt afscheid als profrenner en voegt zich bij de ploegleiding van Team DSM.