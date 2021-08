Rádio Popular-Boavista stapt uit Ronde van Portugal, Marque opnieuw in de leiderstrui

Opnieuw heeft een team de Ronde van Portugal verlaten vanwege positieve testen op COVID-19. Rádio Popular-Boavista – de ploeg van klassementsleider Daniel Freitas – verliet de Portugese rittenkoers na een positieve test van zijn renner Luís Fernandes.

Freitas voerde het klassement aan, nadat hij gisteren tijdens de etappe naar Santo Tirso de leiderstrui veroverde. Ploeggenoot Fernandes stond in het algemeen klassement op een tiende plek. De positieve test van Fernandes is het veertiende coronageval in de Ronde van Portugal.

Rádio Popular-Boavista is niet de eerste ploeg die vanwege positieve coronatesten de wedstrijd verlaat. Eerder gaven de Spaanse ploegen Caja Rural-RGA en Euskaltel – Euskadi om die reden forfait.

De Spanjaard Alejandro Marque (Atum general / Tavira) draagt na het terugtrekken van Rádio Popular-Boavista weer de leiderstrui. De Ronde van Portugal duurt nog tot en met zondag.