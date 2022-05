Rachele Barbieri sprint naar winst in Omloop der Kempen

Rachele Barbieri heeft de Omloop der Kempen op haar naam geschreven. In Veldhoven was de Italiaanse van Liv Racing Xstra de beste in de sprint van een groot peloton. Sofie van Rooijen en Nina Kessler legden beslag op de overige podiumplaatsen.

De Omloop der Kempen begon met een lange lus ten westen van Veldhoven, met op zo’n zestig kilometer van de finish vijf kasseistroken. Vervolgens kwam de wedstrijd aan op een lokale ronde van 11,4 kilometer, die tweemaal moest worden afgelegd. Uiteindelijk werd op de Dorpstraat van Veldhoven gesprint om de winst. Rachelle Barbieri van Liv Racing Xstra, het enige WorldTeam in de koers, beschikte over het beste eindschot.

Voor Barbieri, die ook in het baanwielrennen actief is, was et haar tweede zege op de weg van het seizoen. In maart won ze namelijk ook al de derde etappe van de Bloeizone Fryslân Tour. Verder was ze zesde in Dwars door Vlaanderen en derde in de Scheldeprijs. Eerder deze maand reed ze naar de tweede plaats in de GP Eco-Struct. Op de erelijst volgt ze Maike van der Duin op, die in 2021 haar ploeggenote Marjolein van ’t Geloof en Lieke Nooijen voorbleef.