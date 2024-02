vrijdag 9 februari 2024 om 20:12

Raak voor Cavendish! Brit klopt Fernando Gaviria en wint vierde etappe Tour Colombia

Mark Cavendish heeft de vierde etappe van de Tour Colombia op zijn naam geschreven. Na een heuvelachtige rit wist hij zijn concurrenten in de massasprint achter zich te houden. De hereniging met zijn lead-out Michael Mørkøv werpt dus direct zijn vruchten af. Fernando Gaviaria moest genoegen nemen met de tweede plek.

Op de vierde dag van de Tour Colombia stond er een rit van 181,8 kilometer van Paipa naar Zipaquirá op het programma. Onderweg kregen de renners twee klimmetjes van de vierde categorie en één klimmetje van de derde categorie voorgeschoteld. De laatste vijftig kilometer waren dan weer nagenoeg vlak. Eentje voor de aanvallers? Of toch voor de sprinters?

Negental vooruit

Op voorhand zag deze etappe er goed uit voor de vluchters, vanwege het heuvelachtige parcours. Dit lieten negen mannen zich niet twee keer zeggen. Al vroeg in de koers zagen we hen wegrijden. Daarbij zaten onder andere Carlos Parra (Team Saitel), Éfren Santos (Canel’s-Java) en Byron Guáma (Ecuador). De bekende namen nestelden zich voor een dag in het peloton.

In de eerste zestig kilometer wisten de negen mannen hun voorsprong te vergroten naar vier minuten. In de achtergrond werden Hernán Gómez (Sidi Ali-Unlock) en Kevin Jiménez (Canel’s-Java) iets te laat wakker. Zij deden een verwoede poging aan de kop van de koers te komen. De kopgroep zouden zij echter nooit bereiken.

Vlucht van korte duur

In het heuvelachtige deel van de etappe hield het peloton vervolgens de benen niet stil. Waar normaal gesproken de kopgroep pas tegen het einde van de etappe wordt ingerekend, waren alle renners weer bij elkaar met nog ruim zeventig kilometer te gaan. Zo begon het hele spelletje weer van vooraf aan.

Ploegen als Movistar en Astana Qazaqstan leken het wel mooi te vinden. Beide ploegen hadden met Mark Cavendish en Fernando Gaviria een potentiële winnaar in de gelederen. Toch kwam er op dertig kilometer van de meet een nieuwe uitval. Het drietal Julián Cardona (Team Medellin), Laureano Rosas (Swift Carbon Pro Cycling) en Alexander Gil (Orgulo Paisa) waagden een poging. Het resulteerde in een voorsprong van vijftig seconden.

Massasprint in Zipaquirá

In de slotfase bleken de inspanningen van de vluchters tevergeefs. Ploegen als Corratec-Vini Fantini en Bingoal WB wilden hun sprinters ook een kans bieden en staken een helpende hand toe. Zo wist het peloton de voorsprong binnen enkele kilometers te halveren. Het moge duidelijk zijn: het werd een massasprint.

In deze massasprint was het Mark Cavendish, die de concurrentie te snel af was. Na een sterke lead-out van oude bekende Michael Mørkøv wist de Brit de concurrentie achter zich te houden. Fernando Gaviria (Movistar) kwam nog dichtbij, maar moest genoegen nemen met de tweede plek. Nelson Soto (Petrolike) mocht de laatst plek op het podium innemen.