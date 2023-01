Quinten Hermans zet na Wereldbeker Zonhoven punt achter crosseizoen

Quinten Hermans zal dit veldritseizoen nog maar twee keer in actie komen. De renner van Alpecin-Deceuninck zet na de crossen in Gullegem (zaterdag) en Zonhoven (zondag) een punt achter zijn crosseizoen. De reden? “Ik ben van weinig toegevoegde waarde, dus pas ik liever. Vanaf maandag focus ik me voluit op mijn wegcampagne”, klinkt het in gesprek met Het Nieuwsblad.

Hermans zal met andere woorden niet meedoen aan de komende kampioenschappen. De 27-jarige coureur verkiest een trainingsstage met zijn (nieuwe) ploeg Alpecin-Deceuninck in het Spaanse Denía boven het BK en WK veldrijden. “Enkel Gullegem en Zonhoven staan nog op mijn programma. Vanaf maandag focus ik me voluit op mijn wegcampagne. De reden? Omdat ik vind dat andere jongens meer klaar zijn om een hoofdrol te spelen op de kampioenschappen.”

“Zo is een plaats in de top vijf allerminst een zekerheid. Bovendien vindt in de periode van het BK ook de wegstage met de ploeg plaats. Vandaar dat die de voorrang heeft gekregen.” Bovendien vielen de resultaten de voorbije weken wat tegen. “De crossen in Ardooie, Tabor, Woerden, Ruddervoorde en Maasmechelen werkte ik af in functie van het EK. Op de Citadel in Namen wilde ik top zijn, maar die titelrace werd een afknapper.”

“Nadien volgde een winterbreak van één maand. Voorafgaand teerde ik nog op een goede vorm, maar ontbrak het me aan techniek. Intussen is de situatie net omgekeerd. De techniek in het veld is er, maar nu blijft de vorm wat achterwege, vind ik. Ik ben van weinig toegevoegde waarde, dus pas ik liever.”

Wegseizoen

Hermans wil zich nu vooral richten op een goed wegseizoen. “Had je me dat een jaar geleden gezegd, dan had ik je allicht niet geloofd. Toen zat ik nog helemaal in zak in as omdat ik moest thuisblijven het WK in Fayetteville omwille van een oude coronabesmetting, die nog niet helemaal uit mijn lichaam verdwenen was. Maar het voorbije jaar is er veel gebeurd. Daardoor duurde mijn wegseizoen langer dan aanvankelijk gedacht en was er geen ruimte om specifieke crosstrainingen af te werken.”