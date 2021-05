Quinten Hermans vijfde na lange vlucht: “Had alles op de slotklim gezet”

Het mocht niet zo zijn voor Quinten Hermans in de Giro d’Italia. De Belg van Intermarché-Wanty-Gobert zat mee in de vlucht van de dag, maar was in de finale op achtervolgen aangewezen. Hij werd uiteindelijk vijfde, niet ver achter ritwinnaar Victor Campenaerts. “Chapeau aan wat Victor en Oscar Riesebeek doen”, vertelt Hermans na de finish.

“Ik denk dat ik niet op de klim moest wachten. Dat is wel spijtig”, aldus de crosser, die zijn eerste grote ronde rijdt in Italië. “Ik had alles op de laatste klim gezet en ik vind dat ik een goede inspanning gedaan heb, maar het sterkste was misschien eraf.”

Hermans probeerde in volle finale nog de oversteek te maken naar Campenaerts en Riesebeek, die vlak daarvoor waren ontsnapte. “Ik vond dat ik goed bergop reed vandaag en had daar ook alles opgezet. Ook had ik iets meer hulp van Mollema verwacht, maar die kwam net iets te laat.”

‘Eerst morgen overleven’

De 25-jarige Vlaming voorzag dat het een lastige finale ging worden. “Er werd al heel vroeg gedemarreerd”, zegt hij. “Als het peloton de snelheid erin houdt, dan heb je altijd druk van achteruit en blijft er gekoerst worden in de kopgroep. Dat zou meer in mijn voordeel zijn, want dan gaat het denk ik wel bergop beslist worden.”

In de slotweek verwacht Hermans nog kansen te krijgen. “Die lange rit van 230 kilometer (donderdag naar Stradella, red.) is een mooie kans met wat klimmetjes op het einde, maar eerst morgen overleven”, lacht hij. Maandag staat de zware bergrit naar Cortina d’Ampezzo op het programma. Dinsdag is de tweede rustdag.