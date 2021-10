Quinten Hermans verslikt zich op de balken van Ruddervoorde: “Iets te enthousiast”

Quinten Hermans wist in de Superprestige-veldrit van Ruddervoorde Eli Iserbyt lang onder druk te zetten over de talrijke heuveltjes, de schuine kant en door het zand. De balken deden de 26-jarige crosser van Tormans-Circus echter de das om, want door een foutje bij het springen moest hij zijn concurrent van Pauwels Sauzen-Bingoal laten gaan.

“Ik voelde me heel goed vandaag en wilde Eli Iserbyt de hele wedstrijd onder druk zetten. Op dit parcours leek het me namelijk de beste strategie om deze explosieve renner in topvorm van me proberen af te schudden”, liet Hermans na afloop van de cross weten. “Uiteindelijk ging ik helaas zelf in de fout. Ik sprong iets te enthousiast over de balken, die best wel een moeilijk element op het parcours waren vandaag.”

Hermans concludeerde verder dat hij de terugreis uit de Verenigde Staten goed verteerd heeft na de wereldbekerwedstrijden van Waterloo, Fayetteville en Iowa City. “…en in deze wedstrijd op een sterke tegenstander botste. Ik ben tevreden met deze tweede plaats en kijk uit naar de wedstrijd in Zonhoven, één van de enige natuurlijke sites in België en bovendien ook dicht bij huis”, zei hij tot slot.

De Wereldbeker van Zonhoven staat voor morgen op de agenda.