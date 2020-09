Quinten Hermans verlaat ziekenhuis, Maurits Lammertink terug in koers donderdag 3 september 2020 om 11:48

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Quinten Hermans, die het ziekenhuis mag verlaten na een infectie, en de terugkeer van Maurits Lammertink in het peloton.

Quinten Hermans ontslagen uit ziekenhuis na infectie

Quinten Hermans heeft gisteren het ziekenhuis verlaten. Na een eerste operatie om een dubbele spierscheur in zijn onderarm (die hij had opgelopen bij een val in de Dauphiné) te behandelen, werd de veldrijder van Circus-Wanty Gobert vrijdag opgenomen met een infectie. Zaterdag ging hij daarom opnieuw onder het mes. Vervolgens werd hij een derde keer geopereerd om de infectie rond de spierscheuringen schoon te maken. Hij kan nu aan zijn revalidatie beginnen.

Maurits Lammertink terug in koers na sleutelbeenbreuk

Maurits Lammertink viert in de Tour du Doubs zijn rentree in het peloton na zijn sleutelbeenbreuk, die hij had overgehouden aan een val in de verkenning van Strade Bianche. De Nederlander van Circus-Wanty Gobert kwam daardoor nog niet in actie sinds de coronabreak. De ziekenboeg van de Belgische formatie stroomt steeds leger, want ook Fabien Doubey, gevallen in de Bretagne Classic, en Xandro Meurisse, die betrokken was bij een val tijdens het EK, keren terug in koers.

De Franse eendaagse Tour du Doubs staat op de kalender voor zondag 6 september.