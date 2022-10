Quinten Hermans trapt donderdag veldritseizoen af in Kermiscross Ardooie

Quinten Hermans zal komende donderdag voor het eerst het veld induiken in het nieuwe veldritseizoen. De Belgische renner van Tormans CX zal de Kermiscross Ardooie betwisten. Eerder kwam ook al het nieuws dat youngsters Shirin van Anrooij en Zoe Bäckstedt daar hun seizoen aftrappen.

Hermans heeft nog een druk najaar gereden op de weg. De coureur uit de provincie Antwerpen hielp Remco Evenepoel aan de wereldtitel in Australië, maar reed ook daarna nog een handvol Italiaanse eendagskoersen. Hermans heeft er een sterk seizoen op zitten; hij werd dit jaar onder meer tweede in Luik-Bastenaken-Luik en won de koninginnenrit in de Baloise Belgium Tour.

De 27-jarige Belg zal nu zijn wegfiets een tijdje aan de kant zetten, want zijn veldritseizoen staat voor de deur. Donderdag zal hij namelijk de Kermiscross Ardooie betwisten, zijn eerste veldrit van het seizoen. Vorig jaar won Hermans een cross, de Wereldbeker in Fayetteville. Enkele maanden later was de toekomstige renner van Alpecin-Deceuninck een van de outsiders voor de wereldtitel in datzelfde Fayetteville, maar corona gooide roet in eten.

Ook Van Anrooij en Bäckstedt in Ardooie

Naast Hermans staan ook onder meer Laurens Sweeck, Diether Sweeck, Jens Adams, Daan Soete en Felipe Orts aan de start in Ardooie. Laatstgenoemde zal in de West-Vlaamse gemeente voor het eerst in België crossen in het nieuwe seizoen. Bij de vrouwen hebben we twee rensters die voor het eerst het veld induiken dit seizoen. Shirin van Anrooij en Zoe Bäckstedt zijn namelijk opnieuw van de partij.