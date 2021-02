Quinten Hermans: “Nog nooit zo emotioneel geweest na een wedstrijd”

Winnen is altijd mooi, maar een renner die huilend over de finish komt na een overwinning komt toch niet te vaak voor. Quinten Hermans liet zijn emoties echter de vrije loop na zijn overwinning in de Ethias Cross van Eeklo.

Ook na de finish kon Hermans de tranen maar moeilijk bedwingen. “Ik heb een zeer lastige en zwarte periode achter de rug. Na die valpartij in het Critérium du Dauphiné is het geen gemakkelijke periode geweest. Op den duur begon ik mijn teleurstelling te accepteren en dat is nooit goed. Ik wil iedereen die achter de schermen altijd in me is blijven geloven enorm bedanken.”

“Ik ben nog nooit zo emotioneel geweest na een wedstrijd. Zelfs mijn Europese en Belgische titels komen op dit gebied niet in de buurt. Ik val al zes maanden van teleurstelling in teleurstelling, dus dit doet me echt iets.”

“Ondanks ik er tot het einde van het seizoen voor de volle 100% voor ga, had ik de hoop om nog een grote vis binnen te kunnen halen wat opgeborgen. Door de weersomstandigheden had ik deze wedstrijd in Eeklo zelfs pas last minute aan mijn programma toegevoegd. Deze verrassing maakt het dus des te mooier!”

“Ik had voor de cross wel een goed gevoel, maar dat had ik al een paar keer gehad en toen kwam het er in de wedstrijd nooit uit. Vandaag viel alles op z’n plaats. Het ploegenspel met Corné draaide enorm goed uit vandaag. In het begin reed hij aan de leiding, vanaf de vierde ronde nam ik over.”

“Dankzij de samenwerking met een mental coach, en uit ervaring, heb ik geleerd om van bocht tot bocht te koersen en niet verder te kijken. Op dit uiterst gladde parcours schuilde het gevaar om elke hoek, maar ik slaagde er in om bijna foutloos te blijven. Ik ga hiervan genieten en kom met een trots gevoel aan de start van mijn twee laatste veldritten van het seizoen, morgen in Brussel en een week later in Oostmalle.”