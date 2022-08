Quinten Hermans derde in Polen: “Komende dagen zeker opnieuw proberen”

Quinten Hermans heeft een turbulente periode achter de rug, maar kan zich inmiddels weer volledig focussen op de koers en deed maandag in de Ronde van Polen een gooi naar de ritzege. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert moest op de steile slotklim in Przemyśl alleen zijn meerdere erkennen in ritwinnaar Sergio Higuita en Pello Bilbao.

Hermans was erg gemotiveerd voor de derde etappe van de Ronde van Polen, zo vertelde de Belg na afloop aan Het Nieuwsblad. “Ik was erg gemotiveerd voor deze etappe, de enige aankomst bergop. Op de top van de laatste gecategoriseerde helling plaatste ik een eerste versnelling, maar met de tegenwind bleek ontsnappen een moeilijke opdracht. Op de klim naar de finish volgde ik de beteren en in de laatste hectometers koos ik het wiel van Higuita.”

“Ik wist dat ik hem voorbij moest om de overwinning te behalen, zette me recht op de pedalen, maar moest uiteindelijk toegeven dat de benen niet meewilden met het hoofd. Het is natuurlijk frustrerend om zo dichtbij een klinkende overwinning te komen. Maar ik heb alles gegeven en ben blij met deze prestatie, tegen twee renners die op deze steile aankomst voordeel konden halen uit hun lagere gewicht.”

De 27-jarige Hermans kijkt uit naar de komende dagen. “Het is al een goed seizoen geweest voor mij. En voor het team ook. We wonnen hier (met sprinter Gerben Thijssen, red.) al een etappe. De komende dagen gaan we het zeker opnieuw proberen. Ik verwacht selectieve wedstrijden, waarin we de kaart van Hugo Page zouden kunnen spelen. Hij is echt snel en ik wil hem belonen voor zijn uitstekende werk.”