Sergio Higuita slaat dubbelslag op steile aankomst in Ronde van Polen

Sergio Higuita heeft de derde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Colombiaanse renner van BORA-hansgrohe was de beste op de steile slotklim van anderhalve kilometer. Pello Bilbao en Quinten Hermans eindigden als tweede en derde en mochten mee op het podium. Higuita, die ook zijn verjaardag vierde, is tevens de nieuwe leider.

De derde rit van de Ronde van Polen startte in Kraśnik, waarna er een zeer lange en relatief vlakke aanloop op de renners wachtte richting de heuvelachtige finale. In die finale moesten de coureurs vier korte, maar steile klimmetjes bedwingen. In totaal moest het peloton op maandag maar liefst 237,9 kilometer afleggen.

Lang voor deze finale ontstond er een vlucht van de dag, met daarin vijf renners. Edward Theuns (Trek-Segafredo), Matthias Brändle (Israel-Premier Tech), Michel Hessmann (Jumbo-Visma), Marcin Budziński en Piotr Brozyna (beiden Poolse selectie) waren de renners in kwestie. Veel vrijgeleide kregen de leiders niet, hun voorsprong werd nooit meer dan een goede drie minuten.

Hessmann toont zich

Er gebeurde niet al te veel in de lange derde rit in Polen, dus besloot Breakaway King Thomas De Gendt om het even wat spannender voor zichzelf te maken. De Belg van Lotto Soudal viel even aan uit het peloton, maar liet zich al vrij snel terug inlopen. In de kopgroep begonnen ze stilaan meer en meer af te zien, waardoor er wat renners moesten afhaken. Budzinski was de eerste, Brozyna en Brändle volgden niet snel daarna. Op 36 kilometer van de streep begonnen Hessmann en Theuns aan de Sólca, de eerste beklimming van de dag. De Belg kon het tempo van de Duitser niet volgen op de zware stukken, maar kon terug aansluiten in de afdaling.

De twee hadden op dat moment nog een voorsprong van anderhalve minuut op het jagende peloton. Vervolgens moest Theuns op de volgende beklimming andermaal lossen bij Hessmann, die nu wel definitief wegreed van zijn medevluchters. Lang duurde de solo van de jonge Hessmann echter niet, want in het peloton besloten enkele mannen dat het tijd was om aan te vallen. Zo sprongen Mauri Vansevenant en Davide Formolo weg op de derde van de vier beklimmingen. Het tweetal kreeg al snel gezelschap van Harold Tejeda, Jhonatan Narváez en Quentin Pacher.

UAE Emirates en INEOS Grenadiers nemen het commando over

Samenwerken deden de vijf renners niet, ze werden al snel terug bijgehaald door het peloton. Ook Hessmann, die wel de nieuwe leider in het bergklassement is, werd op 22 kilometer van de streep ingerekend. Het initiatief in het uitgedunde peloton kwam voornamelijk van UAE Emirates en INEOS Grenadiers. De twee grootmachten verzorgden het tempo in de kilometers tussen en op de klimmetjes.

Dankzij dat strakke tempo werd het moeilijk om nog weg te rijden voor de absolute finale van de derde etappe. Het was dan ook wachten op de slotklim, die anderhalve kilometer lang was en een gemiddelde percentage van 7,7% kende. Een goede positionering aan de voet van de laatste beklimming was met andere woorden noodzakelijk. Onder meer Sergio Higuita en Richard Carapaz zaten zeer goed vooraan bij het opdraaien van de lastige anderhalve slotkilometer.

Explosieve Higuita toont vorm richting Vuelta

Het was Mike Teunissen die als eerste iets probeerde, de Nederlander van Jumbo-Visma werd echter na enkele honderden meters ingelopen. Het kopwerk in de laatste kilometer kwam hoofdzakelijk van een sterke Narváez, die zeer lang het tempo verzorgde. Zijn ploeggenoten konden het echter niet afmaken, het was Higuita die verschroeiend uithaalde in de laatste meters en overtuigend won. Pello Bilbao en Quinten Hermans eindigden als tweede en derde.

Dankzij zijn overwinning is Higuita ook de nieuwe leider in het algemeen klassement van de Ronde van Polen. Bilbao volgt op vier seconden, Hermans op zes. In de rest van de top-10 staan onder meer Ethan Hayter, Diego Ulissi en Carapaz op tien seconden.