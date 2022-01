Quinten Hermans reed lek toen Pidcock aanging: “Toen was de vogel gaan vliegen”

Quinten Hermans werd vooraf bij de favorieten gerekend voor de cross van Gullegem en de Belg was op de afspraak. Samen met Tom Pidcock bepaalde hij lange tijd het wedstrijdbeeld, tot een lekke band roet in het eten gooide. Hermans moest Pidcock laten gaan en zag uiteindelijk ook zijn jonge Joran Wyseure boven zich eindigen.

“Op zich is derde niet slecht”, vertelde Hermans na afloop van de West-Vlaamse veldrit. “Ik had graag met Tom meegedaan, maar ik reed lek op het moment dat hij aanging en toen was de vogel gaan vliegen. Ik voelde vandaag wel dat de kerstperiode in de benen zat. Ik had er gisteren nog een redelijk stevige training aangeplakt met het oog op het Belgisch kampioenschap (zondag in Middelkerke, red.), dat kruipt dan in de kleren.”

De 26-jarige renner, zowel in het veldrijden als in het wegwielrennen actief, baalde dat hij lek reed. “Eerst reed Tom lek en toen kreeg ik een klein gaatje. Ik had beslist om nog niet direct door te trekken en een eigen tempo te zoeken. Toen kwam Tom terug en op het moment dat hij doortrok, reed ik lek achteraan. Dan kun je niet echt goed meer rijden op de modderstroken en dat was wel vervelend.”

Joran Wyseure

Hermans had niet het gevoel dat hij in het begin van de wedstrijd te diep was gegaan. “Ik had wel het gevoel dat ik na die lekke band probeerde om zo snel mogelijk aan de materiaalpost te raken en dat ik daar een beetje mijn beste pijlen verschoot. Ik was wel verrast dat Joran achter mij aan kwam. Dat was eigenlijk wel een fijne verrassing. Het is toch een ploegmaat en een jonge kerel die er heel hard voor werkt. Het is wel fijn dat hij vandaag wordt beloond.”

Kortom, Hermans was onder de indruk van de jonge Wyseure en ziet potentie. “Het is toch echt ook een talent dat in de schaduw van Thibau Nys en, bij ons in de ploeg, Emiel Verstrynge sterk aan het groeien is. Je ziet dat hij toch maar mooi tweede wordt en hij zat ook niet zo ver achter Tom, dus sterk.”