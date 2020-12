Quinten Hermans kijkt na crosswinter uit naar debuut in Giro d’Italia

Quinten Hermans staat op de planning om volgend jaar de Giro d’Italia te rijden. Het zal voor de veldrijder, die op de weg uitkomt voor het toekomstige Intermarché-Wanty-Gobert, zijn debuut worden in een grote ronde.

“Normaal gesproken ga ik aan mijn wegseizoen beginnen in de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland”, vertelt Hermans na de Ethias Cross van Essen, waarin hij tweede werd na Mathieu van der Poel. “Daarna zal ik de Waalse klassiekers doen en dan de Giro rijden. Ik kijk er wel naar uit.”

Veel crossers die ook op de weg actief zijn, zetten na het WK veldrijden in Oostende (eind januari) een punt achter hun winter. Hermans niet. “Ik blijf gewoon verder rijden na het WK. De meesten rijden de Vlaamse klassiekers en moeten drie weken eerder in vorm zijn. Ik rijd de Waalse en kan het einde van mijn crossseizoen wat uitstellen. Dan zie ik wel waar ik een week rust inlas.”

Voorlopige wegprogramma Quinten Hermans voor 2021 Ronde van Catalonië (22-28 maart)

Ronde van het Baskenland (5-10 april)

Amstel Gold Race (18 april)

Waalse Pijl (21 april)

Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Giro d’Italia (8-30 mei)

‘Tweede plek in Essen voelt als een soort overwinning’

Het voorbije wegseizoen viel voor Hermans, die in 2020 debuteerde voor Circus-Wanty Gobert, in het water na een valpartij in het Critérium du Dauphiné. Een operatie om een spierscheur te behandelen zorgde voor enkele infecties, waardoor hij opnieuw onder het mes moest en een week in het ziekenhuis lag. De start van zijn crosswinter viel daardoor wat tegen.

“Op de Koppenberg werd ik vierde, maar ik was toch nog niet vertrokken. Mijn basis was nog niet goed en ik recupereerde niet goed van trainingen. Ik kwam daardoor in het weekend moe aan bij de cross. Maar vorige week hebben we fysieke testen gedaan, en mijn conditie en basis zijn nu voldoende. Daardoor kon ik rustiger trainen en dat werpt zijn vruchten af nu”, aldus Hermans. “Deze tweede plaats voelt als een soort overwinning.”