Quintana haalt uit naar Valverde: “Kostte mij de Tourzege in 2015” dinsdag 28 april 2020 om 17:14

Nairo Quintana is ervan overtuigd dat hij in 2015 de Tour de France had kunnen winnen. Hoewel hij destijds in de voorlaatste rit naar Alpe d’Huez veel tijd aan het terugwinnen was op Chris Froome verloor hij toch de wedstrijd en daar houdt hij Alejandro Valverde voor verantwoordelijk.

In een interview met ESPN Bike blikt hij terug op die pijnlijke dag voor hem. “Tijdens die rit naar Alpe d’Huez gingen we van start met een duidelijke strategie. Enkele ploegmaats werkten heel goed mee, anderen niet. Er was een bepaald moment tijdens die rit waarop het voor mij onmogelijk werd om de Tour nog te winnen en dat was door toedoen van een ploegmaat. De renner in kwestie weet waarover het gaat”, zegt de Colombiaan zonder een naam te noemen. Het verwijt is echter overduidelijk gericht aan ex-ploegmaat Valverde.

Quintana beschikte die bewuste dag over goede benen, maar vond in zijn toenmalige ploeggenoot eerder een tegenstander dan een bron van steun. Doordat Valverde tot twee keer toe zelf ten aanval ging, moest Quintana op hem achtervolgen, wat in het voordeel van Froome was. “Ik herinner het me als een trieste dag, vanwege de gelegenheid die aan mij voorbij is gegaan”, zegt Quintana daar nu over.

De 30-jarige renner eindigde een dag later in Parijs op 1:12 van Froome, Valverde werd derde op 5:25. Quintana kan nu vrijuit over de situatie praten nu hij geen ploegmaat meer is van Valverde. De Colombiaan heeft Movistar verlaten voor een avontuur bij Arkéa-Samsic.