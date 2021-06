Quintana en Urán leiden Colombiaanse ploeg in Tokio, Bernal ontbreekt

De Colombiaanse selectie op de Olympische Spelen wordt aangevoerd door Nairo Quintana en Rigoberto Urán. Dat heeft bondscoach Carlos Mario Jaramillo van het Zuid-Amerikaanse land bekendgemaakt. Grote afwezige in het vijftal is Girowinnaar Egan Bernal.

Bernal maakte wel deel uit van de negenkoppige voorselectie, maar hij valt buiten de definitieve selectie en de reserves. Naast Quintana en Urán gaan ook Sergio Higuita, Esteban Chaves en Daniel Felipe Mártinez naar Tokio voor de olympische wegrit. Mártinez, die momenteel als enige van de vijf niet actief is in de Tour de France, zal die wegwedstrijd combineren met de tijdrit in Japan.

Als reserves zijn Miguel Ángel López en Sergio Henao aangewezen. Jongeling Andrés Camilo Ardila zat net als Bernal in de voorselectie, maar ontbreekt in de lijstjes. Bij de vrouwen heeft Colombia maar een plek en die gaat naar Paula Patiño.